Muore a soli 23 anni, lutto in Valle del Serchio

mercoledì, 3 novembre 2021, 20:39

di simone pierotti

La comunità di Fosciandora e tutta la Valle del Serchio piangono la scomparsa di Marco Tognetti, morto per una grave malattia a 23 anni. Una triste notizia che ha sconvolto tutta la locale comunità, incredula per la morte di un giovane molto conosciuto e ben voluto. Figlio di Mauro, attuale allenatore della Virtus Robur e di molte altre squadre della zona, fratello di Simone, consigliere comunale di Fosciandora e nipote di Bruno Nesi per anni importante collaboratore dell’Us Castelnuovo, Marco ha combattuto duramente contro una lunga malattia affrontandola sempre con il sorriso sulle labbra.

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio pervenuti alla famiglia attraverso i social; amici, ex compagni di scuola, istituzioni e molte società calcistiche. Il comune di Fosciandora, attraverso la propria pagina Facebook, ha ricordato così Marco: “La comunità di Fosciandora piange la perdita di Marco. Marco se ne è andato a 23 anni, dopo una lunga malattia, combattuta con il sorriso sulle labbra, è sempre stato a ridere e scherzare, era un ragazzo pieno di vita, nonostante la vita non sia stata dolce con lui. Credo di non mentire quando dico che da oggi il nostro comune sarà un po’ più spento, ma ognuno di noi ha un ricordo nitido legato a lui e questo ricordo dobbiamo portarcelo sempre dentro perché Marco è e sarà sempre uno di noi. Ci stringiamo al dolore dei nonni CarmenE Bruno, dei genitori Mauro e Giuliana e del fratello Simone, nostro consigliere comunale. Riposa in pace Marco, ci mancherai tanto.”

Attraverso i propri canali social anche la Virtus Robur Castelnuovo, formazione di Terza Categoria allenata dal padre Mauro, ha voluto abbracciare il proprio tecnico e la sua famiglia in questo momento difficile. “Tutta la Virtus Robur Castelnuovo, dirigenti e giocatori, si stringe attorno al proprio allenatore Mauro Tognetti, per la scomparsa del figlio Marco.”

Anche altre società della zona come Baston Villa, Pontecosi, Cascio, Atletico Castiglione, New Team, River Pieve e Castelnuovo, club nel quale per anni ha allenato Mauro Tognetti, hanno espresso la loro solidarietà alla famiglia. I funeralI si terranno venerdì alle ore 15 presso il cimitero di Migliano nel comune di Fosciandora.

A tutta la famiglia di Marco, a cominciare dai genitori, vanno le più sentite condoglianze di tutta la redazione de La Gazzetta del Serchio.