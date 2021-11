Garfagnana



Neve in alta Garfagnana, trattori pronti ad entrare in azione

lunedì, 29 novembre 2021, 20:18

Sono pronti ad entrare in azione nell'Alta Garfagnana i trattori degli agricoltori di Coldiretti per intervenire come spalaneve per pulire le strade e per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo. E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'ondata di maltempo segnata da temperature in picchiata, gelate e neve nell'Alta Garfagnana.

La neve è caduta al Passo delle Radici dove le temperature sono arrivate a – 8 gradi, San Pellegrino in Alpe ma anche a Castiglione della Garfagnana, Villa Collemandina e al Passo di Pradarena. Previsto un nuovo abbassamento delle temperature sotto lo zero nelle prossime ore. Come già accaduto in passato, in più occasioni, l'ultima lo scorso dicembre, i trattori degli agricoltori si sono rivelati importanti per consentire la circolazione nelle aree più interne e difficili evitando così l'isolamento di intere frazioni e borghi. "La situazione è per ora sotto controllo. – spiega Andrea Elmi, Presidente Coldiretti Lucca – Non abbiamo ricevuto particolari segnalazioni da parte delle imprese agricole".