Nuova staccionata al parco giochi di Campori

venerdì, 12 novembre 2021, 17:35

Un ragazzo oggi pomeriggio, intorno alle 15.47, è rimasto ferito cadendo dalla mountain-bike in via delle Piane, alla Villetta, nel comune di San Romano in Garfagnana: ha riportato un trauma facciale ed è stato trasferito a Pisa con Pegaso

venerdì, 12 novembre 2021, 16:05

In base al bollettino emesso dalla sala operativa della protezione civile regionale, il codice giallo scatta dalle 18 alla mezzanotte di domani, sabato 13 novembre e interesserà in particolare l’Arcipelago Toscano, la costa, la Lunigiana, la Valle del Serchio

venerdì, 12 novembre 2021, 13:09

Anas (Gruppo FS Italiane) ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione in Toscana

venerdì, 12 novembre 2021, 08:25

Una serata tutta in giallo per i Giovedì al Museo, organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, che il 18 novembre alle ore 21.00 ospiteranno l’anteprima della tredicesima edizione del festivalGarfagnana in Giallo Barga Noir con Tutto si tinge di Giallo, ospiti Alice Basso e Andrea Giannasi

giovedì, 11 novembre 2021, 13:53

Resta frenata la crescita del tessuto imprenditoriale lucchese: nel corso dei primi 9 mesi dell'anno le iscrizioni al Registro delle Imprese di Lucca sono state 1.729, un valore superiore di 158 unità rispetto a quanto registrato nello stesso periodo del 2020 quando però la dinamica imprenditoriale era stata influenzata negativamente dallo scoppio della...

martedì, 9 novembre 2021, 15:49

E' prevista complessivamente la realizzazione di 268 loculi cimiteriali e 80 urne cinerarie; l’opera verrà realizzata in due lotti successivi dei quali, il primo, del quale sono avviati i lavori, finalizzato alla costruzione di 84 loculi per sopperire alle esigenze di un primo periodo per l’importo totale di spesa pari...