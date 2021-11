Garfagnana



Nuovi seminari tematici su efficientamento energetico

venerdì, 5 novembre 2021, 10:59

Continua l’attività di coordinamento dell’Unione Comuni Garfagnana che, avvalendosi di Promo PA Fondazione, ha programmato nuove attività formative e di supporto, in partenza dalla prossima settimana, relativi all’attuazione di progetti di efficientamento energetico nell'ambito della strategia di transizione ecologica del PNRR, che possano fornire, ai tecnici della pubblica amministrazione, ai liberi professionisti del settore e alle imprese del territorio, gli elementi conoscitivi necessari a cogliere tutte le novità legislative e le opportunità dei provvedimenti di aiuto messi in campo, nonché ad approfondire, attraverso un taglio tecnico - operativo, le procedure e le best practices in corso.

Si tratta di due webinar gratuiti della durata di 4 ore ciascuno, relativi alle innovazioni apportate della legge di conversione del DL n. 77/2021. Il “Superbonus”, introdotto dal Decreto Rilancio e che, come è noto, ha elevato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi di efficienza energetica e antisismici, costituisce un cardine della strategia di transizione ecologica del PNRR, ma presenta non poche difficoltà interpretative e operative, che il legislatore ha provato chiarire con le semplificazioni recepite nella Legge di conversione del Decreto Legge n. 77/2021 (Semplificazioni-bis).

Il ciclo formativo si prefigge l’obiettivo di costituire una guida normativa e tecnica per orientare i funzionari pubblici, le imprese e i professionisti nella complessa disciplina del Superbonus mostrando, da una parte, le problematiche più ricorrenti, gli errori da evitare, le best practices e le possibili soluzioni e, dall’altra, dettagliando i recentissimi interventi normativi attraverso una disamina da condursi con un taglio altamente pratico – operativo.

L’attività formativa è erogata a titolo gratuito ed è organizzata in webinar interattivi, su piattaforma fornita da Promo PA Fondazione, in modo da favorire la partecipazione attiva degli iscritti, che potranno intervenire con quesiti e osservazioni, dialogando direttamente con i docenti.

I webinar sono organizzati con la collaborazione dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lucca ed il patrocinio del Collegio dei Geometri di Lucca e dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Province di Pisa - Lucca - Massa Carrara. Le attività sono accreditate per il rilascio di Crediti Formativi Professionali (CFP) ad architetti, geometri, dottori agronomi e dottori forestali.