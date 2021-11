Pacchi dono natalizi per le famiglie bisognose della Garfagnana

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 29 novembre 2021, 20:18

Sono pronti ad entrare in azione nell'Alta Garfagnana i trattori degli agricoltori di Coldiretti per intervenire come spalaneve per pulire le strade e per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo. E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'ondata di maltempo segnata da temperature in picchiata, gelate e neve...

lunedì, 29 novembre 2021, 13:50

Anche il territorio della Valle del Serchio è interessato e centinaia di famiglie hanno ricevuto le lettere da parte di Istat o sono state contattate dai rilevatori incaricati in ciascun comune per provvedere alla compilazione del questionario

lunedì, 29 novembre 2021, 13:42

Dalla sera di oggi, lunedì 29 novembre, fino alla mattina di domani, martedì 30 novembre, in tutta la Toscana le temperature saranno ampiamente sotto lo zero, con possibilità di formazione di ghiaccio un po' in tutta la regione e, in particolare, sulle zone interessate dalle precipitazioni degli ultimi giorni

domenica, 28 novembre 2021, 15:41

L'inverno bussa alle porte e l'alta Garfagnana si imbianca con la prima neve di stagione. Strade imbiancate al Passo delle Radici (1.527 m s.l.m), a San Pellegrino in Alpe (1525 m s.l.m.) e al Casone di Profecchia (1314 metri s.l.m.)

domenica, 28 novembre 2021, 14:32

Una lista plurale, aperta che punta alla costruzione di un campo largo nell'interesse dei cittadini: queste sono le caratteristiche della lista "Civica democratica e progressista con Menesini"

sabato, 27 novembre 2021, 11:40

Per il responsabile regionale ambiente di Sinistra Italiana Eugenio Baronti la devastazione delle Alpi Apuane ha raggiunto dimensioni intollerabili