Garfagnana



Prima neve in alta Garfagnana

domenica, 28 novembre 2021, 15:41

di simone pierotti

L’inverno bussa alle porte e l’alta Garfagnana si imbianca con la prima neve di stagione. Strade imbiancate da questa mattina al Passo delle Radici, 1.527 m s.l.m. e in località Burigone, a San Pellegrino in Alpe (1525 m s.l.m.).



Dal pomeriggio precipitazioni nevose stanno interessando anche altre zone del comune di Castiglione di Garfagnana a quote più basse, a partire dal capoluogo e dalle frazioni come Cerageto e Chiozza. Neve anche nel comune di Villa Collemandina, al parco dell’Orecchiella e al Passo di Pradarena, all’altezza di Sillano. A bassa quota clima impazzito: nel capoluogo, dopo un pomeriggio di sole, un improvviso rovescio di acqua gelata e grandine, con vento e tuoni.



In media valle, dopo una mattina dal clima freddo ma variabile, le temperature sono scese dando vita anche a precipitazioni di grandine.