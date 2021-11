Garfagnana



Riperimetrazione del Parco: cacciatori in riunione a Fabbriche

mercoledì, 3 novembre 2021, 08:25

Mercoledì 3 novembre alle 20.30 presso la sede comunale di Fabbriche di Vallico si terrà una riunione a cui sono invitati tutti i caposquadra che cacciano sul territorio di Fabbriche di Vergemoli e tutti i possessori di appostamenti fissi di caccia.

L'oggetto della riunione è la riperimetrazione del Parco delle Alpi Apuane.

Com'è noto il Parco delle Alpi Apuane e la Regione Toscana sono i due soggetti istituzionali direttamente coinvolti nel procedimento di formazione, adozione ed approvazione del Piano Integrato per il Parco.

In estrema sintesi, la proposta di Piano Integrato viene predisposta dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco che, avanti il suo invio alla Giunta Regionale, deve acquisire il parere obbligatorio della Comunità del Parco e del proprio Comitato scientifico. Dopo questa prima fase, prevalentemente svolta nell'ambito territoriale di incidenza del Piano, il procedimento si sposta presso la Regione Toscana. La Giunta Regionale acquisisce il parere della Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità e trasmette la proposta di Piano al Consiglio Regionale, che provvede all'adozione prima e all'approvazione poi applicando le disposizioni previste.

L'Ente Parco per la realizzazione dell'intervento di pianificazione ha ottenuto il contributo di € 254.248,00.

Il cronoprogramma attuale prevede che il Consiglio direttivo del Parco licenzi la proposta di piano integrato da sottoporre al parere obbligatorio della Comunità del Parco e del Comitato scientifico entro il 22 Novembre 2021.

"In virtù del fatto che il Parco sta venendo riperimetrato – dichiara Michele Giannini - è stato chiesto il parere ai Comuni. Fatte le prime valutazioni tecniche ritengo opportuno incontrare i cacciatori per sapere cosa pensano ed eventuali osservazioni. Reputo sia importante sostenere l'attività venatoria, tutelare i cacciatori proprio per tutelare l'ambiente stesso. Per cui la decisione di realizzare questo importante incontro sull'attività venatoria - conclude Giannini - che si svolgerà nella sede comunale di Fabbriche di Vallico".