Servizio Rai sul fungo porcino della Garfagnana

mercoledì, 17 novembre 2021, 11:01

"Rinnovare il Parco per le prossime generazioni" è il titolo dell'Offerta didattica per l'anno scolastico 2021-2022, che declina, ormai da tradizione consolidata, il tema dell'anno, così come stabilito da organizzazioni e organismi mondiali e continentali

martedì, 16 novembre 2021, 16:21

Saldi quest’anno nelle stesse date per tutta Italia e senza deroghe al divieto di vendite promozionali nel mese che li precede. La giunta regionale ha fissato con una delibera le date. I saldi di fine stagione di Natale inizieranno il giorno prima dell’Epifania, il 5 gennaio 2022, e quelli estivi...

martedì, 16 novembre 2021, 15:05

44 nuovi casi positivi di cui 15 (pari al 34%) hanno meno di 35 anni: Bagni di Lucca 2, Barga 13, Borgo a Mozzano 3, Castelnuovo Garfagnana 12, Castiglione di Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 1, Fabbriche di Vergemoli 2, Gallicano 1, Molazzana 3, Piazza al Serchio 1, Pieve Fosciana 3,...

martedì, 16 novembre 2021, 10:09

Presentato il calendario storico dell’Arma dei Carabinieri 2022 che celebra i duecento anni del primo regolamento generale dell’Arma. Il comandante generale, Gen.C.A. Teo Luzi, nel pomeriggio odierno, ha voluto svelare al grande pubblico l’ormai atteso prodotto editoriale

sabato, 13 novembre 2021, 16:07

L’avviso di criticità di ‘codice giallo’ per temporali e rischio idrogeologico emesso ieri dalla sala unica operativa della protezione civile regionale si estende per tutta la giornata di domani, domenica 14 novembre, e va a interessare un’area più estesa della regione

venerdì, 12 novembre 2021, 17:35

Un ragazzo oggi pomeriggio, intorno alle 15.47, è rimasto ferito cadendo dalla mountain-bike in via delle Piane, alla Villetta, nel comune di San Romano in Garfagnana: ha riportato un trauma facciale ed è stato trasferito a Pisa con Pegaso