Garfagnana



Si amplia il cimitero di Pieve Fosciana

martedì, 9 novembre 2021, 15:49

E' prevista complessivamente la realizzazione di 268 loculi cimiteriali e 80 urne cinerarie; l’opera verrà realizzata in due lotti successivi dei quali, il primo, del quale sono avviati i lavori, finalizzato alla costruzione di 84 loculi per sopperire alle esigenze di un primo periodo per l’importo totale di spesa pari a Euro 310.000,00.

Il progetto, elaborato dagli architetti Federico Fiorani e Susanna Biagioni, affiancati dall’Ing. Filippo Lenzi per la progettazione strutturale, è stato sottoposto integralmente alla approvazione della Soprintendenza sia per quanto riguarda il vincolo storico monumentale sia per quanto riguarda il vincolo paesaggistico , in modo da poter procedere direttamente alla realizzazione del secondo lotto non appena reperite le ulteriori risorse finanziarie necessarie; è stato sviluppato in base ad una attenta ricostruzione dello sviluppo storico del cimitero esistente, accresciutosi in varie fasi successive sino alla dimensione attuale.

La planimetria di progetto prevede infatti una nuova “corte” sul lato a nord del cimitero storico (destinata dal Regolamento urbanistico in vigore alla espansione) e ripropone la tipologia che ha caratterizzato, sin dalle origini, gli spazi del cimitero esistente. La corte sarà costituita da un blocco a forma di L con portici e dal fronte esterno dei loculi storici e conterrà i volumi minori dei loculi che sono in fase di realizzazione attualmente; rimarrà “aperta” (ma ovviamente recintata) verso il centro urbano del capoluogo per consentire una ulteriore futura espansione in forma organica ed unitaria nelle aree che sono già di proprietà comunale.

Dal punto di vista architettonico, il progetto prevede una soluzione “estetica” contemporanea secondo il preciso intento di rendere leggibile l’intervento rispetto al cimitero storico, al quale l’ampliamento sarà collegato mediante un percorso interno attraverso un varco predisposto in passato fra i volumi esistenti; la scelta fondamentale è stata quella di caratterizzare i nuovi volumi mediante la finitura in “cemento lisciato facciavista”, per il quale sono previste specifiche tecniche di realizzazione, sia per quanto riguarda l’aspetto costruttivo del cemento armato, sia per quanto riguarda l’aspetto estetico delle superfici che resteranno in vista.

All’interno della nuova corte, non sono previste tumulazioni a terra ma spazi a verde perimetrati da percorsi pedonali che andranno a raccordare i volumi dei loculi.