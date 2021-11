Garfagnana



Si insedia a Camporgiano la prima commissione pari opportunità

venerdì, 26 novembre 2021, 10:52

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’amministrazione comunale di Camporgiano ha insediato ufficialmente la commissione pari opportunità istituita, per la prima volta nella storia del comune.

Al termine della procedura prevista dal regolamento dell’ente ed a seguito della presentazione delle candidature, sono state nominate le seguenti otto componenti, alle quali si aggiunge di diritto l’assessore alle pari opportunità Monica Magazzini ed il vicesindaco Tiziana Biagioni: Beatrice Bravi, Fabiana Fiorani, Fabrizia Franchini, Francesca Orlandi, Giuliana Magnani, Martina Colli, Sonia Franchini e Talisa Pella.

“Un organismo questo - afferma l’assessore Magazzini - al quale attribuiamo grande importanza e dal quale ci aspettiamo contributi stimolanti e sostanziali, che non casualmente abbiamo voluto insediare in una giornata così ricca di significati, qual è il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita il 17 dicembre 1999 dalle Nazioni Unite. Ciò consentirà, oltretutto, di arricchire il processo partecipativo e di coinvolgimento attivo delle nostre comunità,che proseguirà a breve con la creazione della commissione politiche giovanili“.