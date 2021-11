Garfagnana



Super green pass, i bar sulle barricate: “Provvedimento dannoso e il controllo spetta sempre a noi”

venerdì, 26 novembre 2021, 11:58

di simone pierotti

Super green pass: l’ultimo provvedimento del Governo in vista delle festività natalizie fa già discutere, sia i cittadini che i commercianti che lavorano con il pubblico, ancora una volta, loro malgrado, protagonisti. Eh sì, fin dai primi mesi della pandemia le attività maggiormente colpite erano state quelle che lavorano con la presenza di persone, in particolare ristoranti, bar, alberghi. Ogni provvedimento, ogni decreto successivo, poi, sembra andare a colpire nello specifico questo settore di attività. Con il green pass sembravano superate le problematiche che, invece, tornano con il mese di festività.

“Non ho ancora letto il decreto – ci confessa Federico Turri de La Lanterna di Castelnuovo di Garfagnana – ma credo che per accedere all’albergo da ora in poi ci vorrà il green pass, cosa non prevista in precedenza. Vedremo quale impatto avremo sulle presenze”.

Poco impatto per una pizzeria come “Da Maury”, come dice il titolare Maurizio Lemmi: “Per me cambierà ben poco, la quasi totalità dei miei clienti è in possesso di green pass da vaccino, quei pochi privi mangiavano all’aperto ma, ripeto, sono poche persone”.

Contrario in toto e tra i più critici nei confronti anche dei precedenti provvedimenti è Stefano Pioli del bar Dal Nando – Aurora di Castelnuovo:” Cosa dire del super GP? Ero contrario al primo, figuriamoci ora... purtroppo è una misura inutile, dannosa e discriminatoria, sempre più fomentatrice di odio sociale che divide sempre di più il popolo in due fazioni per distogliere l’attenzione dai problemi reali. Nel mondo nell'ultima settimana di ottobre si sono registrati 3,3 milioni di nuovo casi positivi al covid e ben 2,1 milioni si sono registrati in Europa (circa il 66% del totale) dove vengono attuate le restrizioni più forti!”.

“Di queste le percentuali di contagi più alte sono registrate a Gibilterra (100% di vaccinati) Islanda (+90%) e città di Waterford in Irlanda (99.7%) mentre in molti continenti dove il GP non è previsto la situazione è molto meno complicata. Continuare a fomentare il clima di terrore ha conseguenze enormi sulla salute mentale ed economica del Paese e non possiamo più permetterci un incremento di queste problematiche... troppe attività stanno chiudendo mentre i colossi multinazionali stanno crescendo vertiginosamente a scapito della piccola media economia italiana grazie a scelte politiche (non sanitarie o scientifiche come continuano a volerci far credere) e queste conseguenze le pagheremo per chissà quanti anni a venire! Seconda me è ora di pensare a soluzioni alternative come molti Stati nel mondo stanno attuando senza per questo trascurare o sottovalutare l'impatto sanitario e guardando al mondo le possibilità ci sono”. Conclude Pioli: “Confermo quanto pensavo prima, il green pass è solamente un'arma di distrazione di massa che porterà tutti noi in un enorme baratro economico sociale. Ricordo che non a casa il sistema green pass è gestito dal ministero delle finanze e non da quello della salute!”.

Problematiche anche secondo Pietro Allegretti del bar “Il Pescatore” di Borgo a Mozzano: “Secondo me il super green pass creerà problematiche non indifferenti perché la gente non verrà nei locali. Io sono vaccinato ma rispetto chi per vari motivi non si è vaccinato. E’ una contraddizione dire che i locali non chiuderanno grazie al super green pass perché la clientela diminuirà. Secondo me non sarà un Natale come gli altri. Io per controllare tutti, devo mettere una persona all’ingresso, e chi la paga? Tutto questo equivale ad un grande costo per i locali”.