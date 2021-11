“Una magnifica annata”: libri e fole con Andrea Campoli

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 5 novembre 2021, 13:28

Meteo in graduale peggioramento sulla Toscana con forti raffiche di vento Grecale dalle prime ore di domani, sabato, accompagnate da deboli piogge inizialmente sul sud in estensione nel corso della notte anche al centro nord della regione

venerdì, 5 novembre 2021, 10:59

L’attività formativa è erogata a titolo gratuito ed è organizzata in webinar interattivi, su piattaforma fornita da Promo PA Fondazione, in modo da favorire la partecipazione attiva degli iscritti, che potranno intervenire con quesiti e osservazioni, dialogando direttamente con i docenti

giovedì, 4 novembre 2021, 12:20

In Valle del Serchio l’unico distributore di metano (oltre agli altri carburanti) si trova sulla provinciale nei pressi di Gallicano

giovedì, 4 novembre 2021, 11:13

Sabato 6 novembre la puntata di Stop and Go, in onda su Rai 2 e condotta da Marco Mazzocchi e Sofia Bruscoli, racconterà i diversi modi di scoprire l’Ambito turistico Garfagnana Valle del Serchio

mercoledì, 3 novembre 2021, 20:39

La comunità di Fosciandora e tutta la Valle del Serchio piangono la scomparsa di Marco Tognetti, morto per una grave malattia a 23 anni. Una triste notizia che ha sconvolto tutta la locale comunità, incredula per la morte di un giovane molto conosciuto e ben voluto

mercoledì, 3 novembre 2021, 15:05

29 nuovi casi positivi di cui 6 (pari al 21%) hanno meno di 35 anni: Bagni di Lucca 1, Barga 3, Careggine 1, Castelnuovo Garfagnana 2, Castiglione di Garfagnana 2, Coreglia Antelminelli 7, Gallicano 10, Molazzana 1, Pieve Fosciana 1, San Romano in Garfagnana 1