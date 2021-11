Visita del presidente Anci Toscana Biffoni in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 25 novembre 2021, 12:14

Sempre maggiore è l’impegno che anno dopo anno l’Arma dei carabinieri pone nel contrasto a tutti quei comportamenti che ledono le donne fisicamente, psicologicamente e nella loro dignità

giovedì, 25 novembre 2021, 08:39

La Garfagnana si prepara alla magia del Natale. Tanti eventi in programma in tutte le frazioni dei comuni che costellano questo magnifico e caratteristico territorio

mercoledì, 24 novembre 2021, 20:00

Draghi e il suo governo delle larghissime intese ha appena approvato il cosiddetto "super green pass": nuove misure, illustrate dal ministro Speranza, volte ad evitare le drastiche e draconiane restrizioni alle quali siamo stati tristemente abituati in questo triste anno e mezzo

mercoledì, 24 novembre 2021, 17:05

Wiki Loves Monuments Toscana: il concorso fotografico internazionale di Wikipedia dei monumenti e del territorio è stato un successo anche nel 2021. Sul podio i comuni di Pescia, Careggine, Piombino, Sansepolcro e San Marcello Piteglio

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:35

Sarà dedicato a Vanessa Simonini, vittima di femminicidio a Gallicano nel 2009, il ricco programma di iniziative a Massarosa legate alla campagna del fiocco bianco per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne in collaborazione con “Spazio Libero” e Casa delle Donne

mercoledì, 24 novembre 2021, 14:01

Non era originario della Garfagnana, ma la amava come se fosse stata casa sua, tanto da scegliere di risiedere eternamente nel cimitero dell’Alpe di Sant’Antonio, all’interno del comune di Molazzana. Il progetto presentato questa mattina in Regione