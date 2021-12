Garfagnana : minucciano



A Consuelo Barilari l'attestato 'Entel 2021' alla carriera

sabato, 11 dicembre 2021, 11:18

Il riconoscimento di Entel a Consuelo Barilari - che arriva a pochi giorni dalla conclusione della XVII edizione del Festival dell'Eccellenza al femminile/Next Generation Women, nell'anno in cui il Festival è stato riconosciuto dal Ministero della Cultura tra i Festival di Teatro istituzionali e realizzato in collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova – sarà consegnato sabato 11 dicembre alle ore 17 nella Chiesa Anglicana del Santo Spirito (piazza Marsala, 3). Durante l'evento - che prevede anche una performance musicale della cantante Pia Perez Almedia - Consuelo Barilari leggerà un brano tratto dal "Canto di Natale" di Charles Dickens.

"Il conferimento dell'attestato Entel 2021 alla carriera – dice la motivazione - vuole testimoniare l'apprezzamento e la riconoscenza di Genova e della Liguria a Consuelo Barilari per l'intensa e polivalente attività svolta in tutti questi anni, per l'impegno incessante, per la creatività nel corso degli studi e espressa nelle grandi iniziative da lei ideate e condotte, per il suo prezioso contributo su dimensione nazionale, finalizzato alla crescita artistica e culturale nel difficile mondo dello spettacolo."

Consuelo Barilari si laurea in "Filosofia e Storia del Cinema". A metà degli anni '80 riceve il diploma di attrice e regista alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova arricchendo il proprio bagaglio formativo con corsi di specializzazione. Negli anni che seguono approfondisce gli studi e perfeziona le basi del suo futuro professionale nel mondo dello spettacolo, un mondo che valorizzerà le sue qualità creative e che la vedrà protagonista sia nel ruolo d'interprete teatrale e cinematografica, sia in quello di dirigente, regista e promotrice per importanti iniziative in ambito artistico. Prende parte come attrice ad alcune produzioni del Teatro Stabile di Genova e per 15 anni consecutivi partecipa alla vita artistica teatrale come socia della Cooperativa Teatro della Tosse. Nel 2002 vince un bando internazionale triennale di Cooperazione allo Sviluppo nel Mediterraneo Schegge di Nord Africa e accumunando gli impegni teatrali a quelli di promozione culturale e sociale fonda a Genova, il Centro di Programmazione e Diffusione per la Cultura Mediterranea MEDì, per integrare gli eventi di spettacolo con attività di promozione culturale e turistica, con proposte mirate alla valorizzazione di siti storici a sud del Mediterraneo . Nel 2003 crea Schegge di Mediterraneo, associazione culturale e compagnia teatrale, nel 2004 vince il primo Progetto Europeo della città di Genova, dal titolo Schegge di Mediterraneo Cultura 2000, per Genova Capitale Europea della Cultura. Nel 2005, dà vita al Festival dell'Eccellenza al Femminile, da lei diretto fino a oggi. Il Festival ospita 3 importanti Premi internazionali ( il Premio Ipazia nazionale e internazionale, il Premio Lady Truck e il Premio Ipazia alla Nuova Drammaturgia) che negli anni sono stati attribuiti a figure internazionali che hanno dedicato la loro vita alla battaglia per i Diritti delle Donne. Per il Festival riceve 4 Medaglie del Presidente della Repubblica e il Patrocinio dell'UNESCO per i Beni Immateriali e Culturali. Le diverse azioni avviate vengono premiate con numerose onorificenze: dalla Presidenza della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, dai Ministeri degli Affari Esteri, dell'Istruzione, dei Beni e delle Attività Culturali. Il Festival sarà poi realizzato a Napoli per 3 edizioni consecutive e ospitato a Cracovia in Polonia a rappresentare l'Italia per la settimana della Lingua italiana nel Mondo. Con il Festival durante tutto l'anno dà vita a svariate attività dedicate al dibattito e all'approfondimento degli argomenti che riguardano l'empowerment sociale, politico ed economico delle donne.

Per quanto riguarda la produzione teatrale dal 2006 a oggi è necessario ricordare che dà vita e cura per 2 anni alla sezione Teatro di RavelloFestival e ad alcuni importanti allestimenti di cui è ideatrice e regista, che nascono in collaborazione con personalità di grande rilievo in ambito culturale e artistico: "I Templari", "Matilde di Canossa", "Io Federico II", "La duchessa di Amalfi", "Fool. I comici in Shakespeare", "Dante per voce femminile", "Fedra. Diritto all'amore", "Artemisia, Caterina Ipazia... e le altre". Nel 2021 il Festival viene ammesso al Fondo Unico per lo Spettacolo e inserito tra i Festival Nazionali di Teatro del MIC. La XVII edizione appena conclusa si e svolta quale parte integrante della stagione teatrale 2021/22 del Teatro Nazionale di Genova.

