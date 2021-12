Garfagnana



A Gorfigliano torna la magia dei Natalecci

giovedì, 23 dicembre 2021, 16:17

C’è grande fermento nella comunità di Gorfigliano ma in generale in tutta l’alta Garfagnana, per la tradizione dei “Natalecci” che, come tutti gli anni, si rinnoverà nel pomeriggio di domani, giorno della Vigilia di Natale. Al suono delle campane dell’Ave Maria, alle 18, tornerà quell’antico rito dei grandi falò che illumineranno il cielo della zona, creando un’atmosfera suggestiva ai piedi delle Alpi Apuane. Un momento di magia di cui oggi non si rammenta nemmeno l’origine: sicuramente si tratta della tradizione più antica del territorio, che trae spunto dai primi riti pagani del fuoco purificatore.

Quale è il significato e come sono nati i “Natalecci”? Come è facile intuire, queste tradizioni non sono accompagnate da una precisa storiografia ma si tramandano di generazione in generazione. Se chiedi al più anziano abitante di Gorfigliano quando sono nati, ti risponderà di averli sempre visti, fin da bambino.

Risalgono probabilmente alla “notte dei tempi”, in quanto nella storia popolare, da sempre, i contadini accendevano grandi fuochi per ingraziarsi gli dei o come riti di purificazione, bruciando le influenze negative. Da rito pagano questi grandi fuochi sono stati “accolti” dal Cristianesimo e il falò della vigilia di Natale è divenuto fuoco per riscaldare Gesù Bambino.

Saranno tre i grandi fuochi che verranno accesi, realizzati ciascuno dai rioni di Bagno, Culiceto e Fanalo, che continuano a tenere viva la tradizione ma sono arrivati ad essere anche sei. I volontari di ciascun rione si ritrovano, nei due mesi precedenti al Natale, in un’area nei pressi della chiesa, in alto, ben visibile da ogni luogo ed iniziano la preparazione. Il Nataleccio è in poche parole una costruzione di forma cilindrica che arriva anche a 15 metri, ottenuta conficcando in terra un tronco di legno (la cosiddetta "tempia" e che può essere di castagno, faggio o cerro, attorno al quale viene "tessuta" una gran quantità di rami di ginepro, per un diametro di circa tre – quattro metri.