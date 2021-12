Garfagnana



A Pieve Fosciana inaugura la mediateca

sabato, 4 dicembre 2021, 11:40

Domani, domenica 5 dicembre, primo appuntamento per le festività natalizie a Pieve Fosciana. Alle 11, presso il palazzo comunale, verrà inaugurata una mediateca con oltre 2000 film, donata dal signor Luciano Panci di Firenze. Presterà servizio la banda “Gioacchino Rossini”.

Nel pomeriggio, tempo permettendo, in piazza Roma, verranno allestiti dalle associazioni paesani dei banchetti dove poter gustare prodotti tipici del periodo, mondine, necci, bomboloni e pasta fritta. Alle 15:30 ci sarà la tradizionale cerimonia durante la quale saranno premiati con una pergamena i cittadini che, nel corso dell’anno, si sono distinti per gesti di solidarietà o di utilità pubblica.

Commenta la presidente del consiglio Annarita Fiori: “Ci auguriamo che questa domenica il meteo sia clemente, altrimenti ci sposteremo al convento di Sant’Anna, dove tutto si svolgerà al coperto. Voglio ringraziare ancora una volta il dottor Luciano Panci per il prezioso dono alla nostra comunità. Il materiale sarà a disposizione di tutti, riteniamo possa diventare un prezioso supporto pedagogico per le scuole. Per quanto riguarda i riconoscimenti, tengo a precisare che i nominativi ci vengono segnalati e il nostro compito è quello di verificare la veridicità della motivazione. Chi lo avesse già ricevuto negli anni precedenti, non può più concorrere. Termino invitando tutti i cittadini e i buongustai a venire a mangiare agli stand per assaggiare le bontà tipiche, come la polenta incaciata, le tagliatelle di castagne al ragù bianco”.