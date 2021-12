A Pieve Fosciana torna la tradizione della festa degli sposi

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 7 dicembre 2021, 15:36

E' questo l'esito dei controlli effettuati dai verificatori di Autolinee Toscane a supporto delle forze dell’ordine, nel primo giorno di entrata in vigore del Green Pass obbligatorio per i passeggeri del tpl

martedì, 7 dicembre 2021, 13:15

Accusati problemi di salute solo pochi mesi fa, le sue condizioni erano progressivamente peggiorate fino al ricovero, sabato scorso, all’hospice a Villetta di San Romano. Qua, nella serata di domenica 5 dicembre, si è spento, all’età di 70 anni, Pierluigi Boggi

martedì, 7 dicembre 2021, 11:13

50 stelle di Natale per sostenere le attività del Centro Antiviolenza "Non ti scordar di me" di Gallicano. Donna Imprese Coldiretti Lucca al fianco delle donne vittime di violenza nella giornata ricordo di Vanessa Simonini, ventenne di Gallicano vittima di femminicidio il 7 dicembre 2009

lunedì, 6 dicembre 2021, 18:35

Lunedì 6 dicembre, presso la sede dell’Unione Comuni Garfagnana, i sindaci dei comuni componenti l’Unione Comuni Garfagnana hanno incontrato il nuovo comandante della guardia di finanza nella provincia di Lucca, colonnello t. SPEF Marco Querqui, insediatosi il 14 settembre

domenica, 5 dicembre 2021, 21:00

Mario Puglia incassa un nuovo punto a favore, stavolta nei confronti dell’Inail che, tramite ricorso al Tribunale di Lucca, aveva sospeso la rendita di cui lo stesso godeva. Ad oggi la situazione è questa, e il giudizio, sempre secondo la sentenza della Corte Suprema, andrà ripresentato di fronte al Tribunale...

sabato, 4 dicembre 2021, 14:01

Domani sono possibili nevicate sull’Appennino e le Apuane. In serata neve prevista anche sul Monte Amiata oltre gli 800 metri di quota