Al Casone è arrivata la neve: tante le proposte per le festività

venerdì, 3 dicembre 2021, 15:56

di simone pierotti

La stagione invernale sembra essere partita sotto i migliori auspici per il centro turistico “Il Casone” al Casone di Profecchia. Divenuta meta ambita per il turismo, il relax, il buon cibo e lo sport, è il luogo ideale per trascorrere uno o più giornate in tutto l’arco della stagione. Dicembre è arrivato portando con sé alcune nevicate che hanno imbiancato il paesaggio e tutto il territorio.

A breve saranno così attivi gli impianti sciistici, per la gioia di grandi e piccini: al momento si stanno ultimando le verifiche sugli impianti, come ci spiega Giuseppe Regole, tra un cliente e l’altro. “Ha fatto neve due volte, la stagione promette bene, come lo scorso anno potrebbe essere un inverno ideale”.

Dopo il lungo lockdown c’è stata una generale riscoperta della montagna e della natura, è così anche per queste zone? “Sicuramente, limitandomi a questo periodo abbiamo tante richieste per Natale e per la notte di San Silvestro. Ci stiamo preparando e abbiamo già addobbato l’ambiente in tema con le festività, la neve aggiunge quel pizzico di atmosfera che rende il luogo unico ed affascinante”.

Continua la grande richiesta per le attività all’aria aperta tipiche del periodo: “C’è grande richiesta per lo sci alpinismo, le ciaspole, il bob slittino, attività molto praticate sui nostri percorsi”.

Altro punto di forza del Casone resta la cucina tradizionale e genuina: “Da noi si mangia come a casa e i prodotti sono genuini e locali. Si lavora molto con la gastronomia, abbiamo preparato un menu di Natale a base di tortellini in brodo, antipasti, cappone lesso, arrosti, dolci natalizi. Poi ci sarà il cenone dell’ultimo giorno dell’anno e per l’Epifania. Vi attendiamo tutti, ovviamente nel segno del rispetto delle norme di sicurezza”.