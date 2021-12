Ancora maltempo per Santo Stefano

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 24 dicembre 2021, 16:07

Il sindacato Conapo, per voce del segretario provinciale Nicola Todaro, coglie l'occasione delle festività per salutare e ringraziare tutti i vigili del fuoco del comando di Lucca per l'impegno profuso, 24 ore su 24, 365 giorni su 365, sempre a difesa del cittadino e della sicurezza pubblica

venerdì, 24 dicembre 2021, 13:59

Già da oggi sono previste precipitazioni diffuse sulle zone di nord ovest, in particolare sulle Apuane e sull’Appennino e domani le precipitazioni saranno diffuse un po’ su tutta la Toscana con maggiore intensità prevista nella parte nord ovest della regione con possibilità di temporali isolati nel pomeriggio

giovedì, 23 dicembre 2021, 19:24

L'accordo prevede l'installazione di 16 infrastrutture (per un totale di 31 punti di ricarica), che verranno individuati d'intesa con Enel X. L'obiettivo è di garantire una copertura capillare e la possibilità di estendere in futuro la rete di ricarica

giovedì, 23 dicembre 2021, 17:33

Telefono Amico è un servizio svolto da volontari in tutta Italia che rispondono alle chiamate di persone generalmente sole, che desiderano parlare con qualcuno e superare il peso della solitudine

giovedì, 23 dicembre 2021, 16:53

Gli auguri natalizi di monsignor Paolo Giulietti e gli orari delle messe che celebreranno il 24 (vigilia) e il 25 dicembre (giorno di Natale)

giovedì, 23 dicembre 2021, 16:17

C’è grande fermento nella comunità di Gorfigliano ma in generale in tutta l’alta Garfagnana, per la tradizione dei “Natalecci” che, come tutti gli anni, si rinnoverà nel pomeriggio di domani, giorno della Vigilia di Natale