Applausi per "Omaggio a Dante" a Camporgiano

lunedì, 20 dicembre 2021, 17:13

Grande successo per i giovani del Laboratorio Teatrale di Camporgiano che ieri , in occasione della manifestazione “Vetrina di Natale“ organizzata dal comune di Camporgiano, in collaborazione con la Pro Loco hanno voluto ricordare Dante Alighieri nel 700° anniversario della sua morte.



Di fronte ad un pubblico caloroso ed emozionato, in un ambiente estremamente evocativo abbiamo potuto ascoltare i canti più belli ed appassionanti dell’Inferno dantesco, quelli che vengono più frequentemente letti nelle scuole superiori : il primo canto, quando il sommo poeta incontra Virgilio che si offre di accompagnarlo nel suo viaggio nell’oltretomba, poi quello riguardante Minosse e i lussuriosi con la struggente storia di Paolo e Francesca. Sono stati letti anche il canto di Ulisse e quello del Conte Ugolino.



Un sottofondo musicale con brani di Saint- Saens, Bach, Orff, De Falla ha reso ancora più suggestiva l’atmosfera all’interno del Torrione della Rocca Estense.



Il par-terre, del resto, era di tutto rispetto con il sindaco, Avv. Francesco Pifferi Guasparini, la Vice sindaco , signora Tiziana Biagioni, la presidente del Gruppo Folclorico della Muffrina, prof. Elena Bartolomasi, il presidente della Pro Loco , sig. Graziano Nake Satti e molti altri insegnanti in pensione od attualmente in servizio attivo. Pubblico, come si è detto, attento ed emozionato che ha sottolineato con calorosi applausi ( anche a scena aperta, come si suol dire! ) i brani più conosciuti e interessanti letti con viva partecipazione e professionalità dai giovani componenti del Laboratorio Teatrale dei Contafole.



Un plauso quindi agli organizzatori e soprattutto a questi giovani che ci hanno trasmesso forti emozioni e ci hanno trasportato, anche se per poco tempo, in una dimensione diversa dalla nostra e che, alla fine, hanno auspicato per tutti un futuro pieno di ottimismo dove ci sia fortemente il desiderio di respirare un clima di fiducia, solidarietà e spensieratezza. Dove poter finalmente uscire “ ...a rivedere le stelle .“



Lettori: Maria Bandini

Paola Comparini

Benedetta Fabbri

Stefano Grassi

Cristina Mantellassi

Alessandro Masotti