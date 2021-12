Garfagnana



"Apuane sventrate, ma la Regione dov'era?"

giovedì, 9 dicembre 2021, 16:57

di Eugenio Baronti

A.S.B.U.C. Vagli Sotto e Stazzema: una storia indecente dal cuore delle Apuane sventrate dall’avidità umana. Dov'è finito il ruolo di controllo della Regione?

Inizio con una premessa: un processo di riconversione ecologica è monco e inattuale se non pone al centro della sua azione la difesa, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dei Parchi nazionali e regionali e delle tante riserve naturali che hanno un’ importanza strategica per contrastare i cambiamenti climatici, in quanto, rappresentano un polmone verde ricco di bellezze naturalistiche e di ossigeno per i nostri polmoni, oltre che un piacere per i nostri occhi.

I Parchi regionali sono le vittime sacrificali di una politica miope, ma tra questi, assurge al ruolo di martire del disinteresse della politica, il parco delle Apuane, oggetto di sfregi che lascia esterrefatti per la portata devastante di grandi interessi che strappano, con un’infinita avidità di profitto, l’oro bianco da vendere sul mercato internazionale in blocchi di marmo e bicarbonato di calcio ricavato sempre dal marmo. Una espropriazione forzosa di un bene comune con forti elementi di illegittimità e illegalità tollerati e assecondati che sta facendo a pezzi uno dei luoghi più belli della nostra Regione.

Illuminante della non considerazione e sottovalutazione della politica nei confronti dei parchi regionali, è l’incredibile vicenda che ruota attorno alle concessioni marmifere in quel di Vagli di Sotto che per la gravità e le tante anomalie che presenta, si stenta a credere che possa verificarsi nella Regione Toscana e nella Repubblica italiana. Sembrerebbe più una vicenda legata ad una qualche marginale repubblica, un Vaglighistan qualunque, invece no! Provincia d Lucca, Regione toscana. Esiste un ASBUC Vagli, Arni, Stazzema (Amministrazione Separata di Beni ad Uso Civico) che dovrebbe essere un'entità organizzata, diversa e separata dal Comune appositamente costituita per la gestione dei diritti civici o meglio dei beni demaniali di proprietà collettiva.

Questa ASBUC, composta, del tutto illecitamente, da amici degli amici del Comune di Vagli, ha stipulato con il Comune, un atto di ripartizione di beni facenti parte del patrimonio della sola ASBUC, terre dove insistono, guarda caso, gli agri marmiferi così le cave possono rimanere nella piena disponibilità del Comune e, questo, nonostante perizie demaniali, riconoscono pienamente ad ASBUC la disponibilità. La Regione Toscana, avrebbe dovuto porre in salvaguardia i beni, ed invece NO, ha approvato, ai Comuni di Vagli e Stazzema, i piani di bacino, consentendo la concessione di agri marmiferi in maniera illecita ad un Comune che ha un regolamento illegittimo che prevede nei fatti la privatizzazione di beni di uso civico, beni riconosciuti come tali, da una sentenza commissariale n° 32/19 che ne prevedeva la volturazione, in capo ad ASBUC.

Vagli concede a vari titoli i beni, autorizza varie attività lavorative sui beni di proprietà di ASBUC e questa è accondiscendente semplicemente perché i suoi consiglieri, 4 su 5, sono stati inseriti senza tenere conto dello scorrimento della lista delle preferenze, saltando consiglieri che potevano essere sgraditi al gran Emiro di Vaglighistan. Questo Consiglio illegittimo, continua però ad amministrare assumendo anche personale per mansioni più svariate che niente hanno a che fare con l’ASBUC, quale la gestione del bioparco per conto del Comune di Vagli, continuano ad amministrare nonostante che lo Statuto non sia mai stato approvato dalla Regione perché quello inviato non era conforme alle direttive del regolamento regionale. Continua ad amministrare senza porre in tutela gli interessi ASBUC: non ha adottato nessun atto di transazione e di chiusura dei giudizi esistenti tra comune e ASBUC stesso.

A richiesta di chiarimenti, sia al Comune che ad ASBUC nessuno si sente in dovere di rispondere perché ovviamente la gestione dei due ENTI è tutta sotto la stessa regia. A conclusione di questa incredibile storia ricordo che l’ASBUC, costituita ai sensi dell’art. 26 Legge n. 1766/27 e dall’art. 64 del relativo regolamento ma anche da quanto riportato nella legge Regionale 27/2014 considera che: “ l’Amministrazione degli usi civici, compete al soggetto gestore che la esercita a profitto della collettività degli utenti, assicurando non soltanto la tutela e conservazione dei beni del demanio civico collettivo e dei diritti di uso civico, ma promuovendo altresì lo sviluppo sostenibile delle aree interessate dagli usi civici mediante la mobilitazione di una pluralità di risorse interne e trattenendo in loco gli effetti moltiplicativi”. Dov’è finito il ruolo di vigilanza e di sorveglianza della Regione Toscana?