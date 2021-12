Garfagnana



Arrivano i premi del Super Cashback: tanti i vincitori anche in Valle del Serchio

venerdì, 3 dicembre 2021, 08:41

di simone pierotti

Lieto fine per il Super Cashback, il gioco a premi lanciato lo scorso anno dal Governo Conte che, dopo le polemiche di alcuni mesi fa e una temporanea sospensione, è arrivato alla fine del primo semestre.

Per rinfrescare la memoria del lettore, proviamo a ricostruire brevemente la storia di questo singolare concorso. Un anno fu lanciato il cashback, un “gioco” dello Stato nato per incentivare l’utilizzo dei mezzi di pagamento elettronici, quali carte di credito e bancomat: in pratica l’utilizzatore riceveva indietro il 10% di quanto speso con la propria carta, fino ad un massimo di 150 euro a semestre. In contemporanea, era stato lanciato il Super Cashback, il concorso che premiava le 100.000 persone che, nel corso del semestre, avrebbero effettuato il maggior numero di transazioni elettroniche. Il premio equivaleva a 1.500 euro, una bella somma, insomma. Niente di male ovviamente, solo che, presa confidenza con il meccanismo, erano nati una moltitudine di “strisciatori seriali”, che una parte della stampa aveva ribattezzato “furbetti del cashback”. Ne era nata una serie di polemiche e critiche al concorso che, in pratica, favoriva non chi consumava di più, bensì chi frazionava le proprie spese. Emblematico il caso delle pompe di benzina di alcune aree italiane, prese d’assalto nelle lunghe notti da clienti che frazionavano il “pieno” in decine di movimenti. Un esempio? Devi fare il pieno? La logica del super cashback spingeva l’utente a non farlo in una volta sola, bensì a mettere un euro o poco di più alla volta.

Polemiche inutile e sterili dato che non veniva violato nessun articolo del regolamento ma questo un “drago” della finanza come Draghi lo sapeva benissimo e non ha potuto fare altro che fermare il gioco per il semestre successivo e rinviare il pagamento del premio.

Il rinvio è terminato proprio in questi giorni, quando Consap ha autorizzato l’erogazione di 100 mila bonifici da 1.500 euro ciascuno. Tanti i fortunati vincitori anche nella nostra provincia e in Valle del Serchio dove le statistiche del 2021 hanno appurato una sostanziale e decisa ripresa dei consumi: merito anche del cashback?

“Finalmente è arrivato il sospirato bonifico! Ho partecipato al super cashback – ci racconta Marco – come un gioco. Ho ovviamente moltiplicato le mie spese, adottando magari qualche stratagemma ammesso dal regolamento, come pagare le bollette con il pos, utilizzare la carta al bar, dal tabaccaio, dal barbiere o in qualsiasi negozio della zona. Avevo smesso di fare acquisti online, dato che non concorrevano al concorso”.

Adesso che è stato sospeso il cashback hai cambiato le tue abitudini? “Esattamente, prima utilizzavo sempre il bancomat, oggi sono tornato ad utilizzare il contante. La carta la uso solo per gli acquisti on-line. Mi auguro che il concorso venga riattivato perché ha portato solo benefici”.