Auto si ribalta, donna in ospedale

giovedì, 16 dicembre 2021, 15:42

di simone pierotti

Un incidente dalla dinamica spettacolare che ha causato, inizialmente, non pochi timori. E’ accaduto questa mattina, attorno alle 11:30, lungo la strada provinciale tra le frazioni di Pontecosi e Villetta. Un’automobile, che viaggiava in direzione alta Garfagnana e condotta da una donna, ha urtato, per ragioni non ben definite, un furgone proveniente dalla direzione opposta. La donna ha perso il controllo del veicolo finendo la propria corsa ribaltato, dopo una spettacolare carambola.

Immediata l’allerta al 118 che ha inviato i soccorsi, inizialmente in codice rosso vista la dinamica dell’incidente. La donna, rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo, fortunatamente non ha subito particolari traumi ma sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarla, dopo di ché è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Croce” di Castelnuovo di Garfagnana. Per i rilievi del caso è intervenuta anche una volante dei carabinieri.