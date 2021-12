Garfagnana



Carta europea del turismo sostenibile: festa a Capanne di Careggine

martedì, 14 dicembre 2021, 11:36

Si terrà venerdì 17 dicembre presso il Ristorante "la Ceragetta" di Capanne di Careggine la festa annuale della Carta Europea del turismo sostenibile (CETS) a seguito del consueto forum di fine anno, in cui gli stakeholder che aderiscono "Carta Europea del Turismo Sostenibile" per il Parco Regionale delle Alpi Apuane fanno il punto e programmano le iniziative future per promuovere l'area protetta.

La Festa annuale della CETS è espressamente prevista dall'azione A22 contenuta nei documenti allegati alla candidatura del Parco, per ricordare il riconoscimento ottenuto a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo, il 29 novembre 2018. Tale evento ha la finalità di presentare pubblicamente lo stato di avanzamento delle azioni strategiche del Piano CETS e i risultati raggiunti e quindi di promuovere e radicare la stessa iniziativa, riportandola all'attenzione degli operatori turistici e , più in generale, della comunità locale. La Festa annuale della CETS si svolgerà parallelamente ad un pranzo – offerto dall'Ente Parco, agli stakeholder che si prenoteranno – con piatti della tradizione locale e con un menù a km zero.

Questo il programma della giornata:

ore 12:00 - riunione del forum permanente della CETS, con presentazione della relazione annuale sullo stato di avanzamento del turismo sostenibile nell'area protetta;

ore 13:00 - pranzo degli stakeholder della CETS.

Durante l'incontro conviviale avrà luogo anche l'assegnazione dei due premi: l' "Apuan Alps Star Awards 2020-21" ad una persona che si è particolarmente distinta durante l'anno, per attività o interventi anche immateriali nella sostenibilità, nella difesa del patrimonio naturale e culturale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'area protetta; e il premio "Menu km Zero 2020-21" al ristoratore del parco che ha ottenuto il maggior numero di consensi nel sondaggio on line specificamente dedicato a questo concorso.