Garfagnana : vagli sotto



Casa distrutta dalle fiamme: quattro evacuati

domenica, 12 dicembre 2021, 12:28

I vigili del fuoco del comando di Lucca e del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana stanno intervenendo a Roggio, in via Palazzina, nel comune di Vagli Sotto per l'incendio di un appartamento andato completamente distrutto e posto al primo piano di un fabbricato.



Quattro le persone evacuate che non potranno fare rientro nell'abitazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.