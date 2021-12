Garfagnana



Castiglione: tutte le associazioni che hanno ricevuto il contributo del comune

martedì, 28 dicembre 2021, 18:00

Si è concluso il percorso del bando per la concessione di contributi a soggetti non aventi finalità di lucro anno 2021 per il comune di Castiglione di Garfagnana. Negli scorsi mesi l’amministrazione comunale si era fatta promotrice di un percorso di partecipazione verso le associazioni del comune per attribuire contributi su dei progetti per migliorare il territorio e l’offerta culturale del territorio.

Il bando prevedeva dei criteri generali a punti e contava su un fondo di € 4.000,00 da concedere per progetti e attività di rilevante interesse sul territorio comunale nei settori culturale ed educativo, ricreativo, sportivo e tempo libero, volontariato civile, volontariato sociale, promozione del sistema economico produttivo e turistico, valorizzazione del territorio e dell’ambiente.

Con la delibera della Giunta Comunale n° 71 del 13/12/2021 è stata approvata la graduatoria delle domande pervenute e le associazioni che si sono distinte per progettazioni sono state: la Filarmonica Alpina di Castiglione con la riqualificazione e valorizzazione del proprio archivio storico museale, concesso € 900,00; gli Amici del Castagno di Pratofosco per il ripristino e manutenzione di beni posti sul territorio, concesso € 682,00; l’associazione Atletico Castiglione con pulizia, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza impianti sportivi e punto di raccolta protezione civile, € 900,00; Associazione Sportiva Culturale di Chiozza con Voler bene al Paese, concesso € 500,00; la Proloco di Castiglione per la promozione turistica, culturale, sociale del territorio, concesso € 900,00. L’amministrazione comunale esprime massima soddisfazione per questo percorso che si ripeterà anche nei prossimi anni aperto a tutte le associazioni del territorio che possono presentare un proprio progetto per accedere al finanziamento. Il sindaco ringrazia i consiglieri Roberto Tamagnini e Agnese Ugolini che hanno seguito il bando ed i rapporti con le Associazioni del territorio e tutte le associazioni per la partecipazione e per i progetti presentati.