Garfagnana



Concerto per l'ultimo dell'anno a Castiglione

lunedì, 27 dicembre 2021, 10:55

Venerdì 31 dicembre alle 17, presso la Chiesa di San Michele a Castiglione di Garfagnana, si terrà il concerto per l'ultimo dell'anno.

Dopo lo stop, dovuto alla pandemia, l'ensemble Loco et Tempore, diretto da Matteo Marcalli, torna ad esibirsi nel concerto per l'ultimo dell'anno ed eseguirà un programma emozionante e grandi classici di Capodanno......e non solo!!!

L'evento, organizzato da A.M.A cultura in collaborazione con la Pro Loco di Castiglione di Garfagnana, si svolgerà nel rispetto delle normative Anti-covid.

Ingresso libero, necessaria la prenotazione al n.366/3634036.