Garfagnana



Coronavirus, 41 casi in una settimana in Valle del Serchio: quattro nelle scuole

giovedì, 9 dicembre 2021, 09:31

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

I nuovi casi positivi, dal 30 novembre al 6 dicembre 2021 sono stati 1.472, con 74 comuni coinvolti.

Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 1.114 con 75 comuni coinvolti.

Di seguito il dettaglio per ogni zona distretto.

ZONA APUANE: 243 nuovi casi positivi di cui 107 (il 44%) di età inferiore ai 35 anni.

Carrara 138, Massa 96, Montignoso 9.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 2.282

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 116

Vaccinazioni complessivamente effettuate (al 6 dicembre 2021): 145.376 prime dosi e 141.705 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’ 87,2%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2021: 6.602.

ZONA LUNIGIANA: 88 nuovi casi positivi di cui 24 (il 27%) di età inferiore ai 35 anni.

Aulla 9, Bagnone 2, Comano 3, Filattiera 2, Fivizzano 9, Fosdinovo 4, Licciana Nardi 12, Mulazzo 4, Podenzana 2, Pontremoli 11, Villafranca in Lunigiana 30.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 599

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 21

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 35.852 prime dosi e 34.909 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’83,6%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2021: 2.482.

ZONA PIANA DI LUCCA: 187 nuovi casi positivi di cui 68 (pari al 36%) hanno meno di 35 anni.

Altopascio 18, Capannori 49, Lucca 99, Montecarlo 11, Porcari 7, Villa Basilica 3.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 2.662

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 145

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 128.779 prime dosi e 127.044 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’88%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2021: 8.190.

ZONA VALLE DEL SERCHIO: 41 nuovi casi positivi di cui 11 (pari al 27%) hanno meno di 35 anni.

Bagni di Lucca 3, Barga 3, Borgo a Mozzano 15, Camporgiano 1, Castelnuovo Garfagnana 1, Coreglia Antelminelli 4, Gallicano 13, Pescaglia 1

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 627

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 51

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 30.769 prime dosi e 30.524 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’87,6%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2021: 1.828.

ZONA PISANA: 201 nuovi casi positivi di cui 73 (pari al 36%) hanno meno di 35 anni.

Calci 4, Cascina 51, Crespina Lorenzana 6, Fauglia 7, Orciano Pisano 3, Pisa 86, San Giuliano Terme 29, Vecchiano 12, Vicopisano 3.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 5.037

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 124

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 117.014 prime dosi e 114.655 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’89,4%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2021: 5.560.

ZONA ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 102 nuovi casi positivi di cui 35 (pari al 34%) hanno meno di 35 anni.

Bientina 6, Buti 1, Calcinaia 7, Casciana Terme Lari 18, Chianni 1, Palaia 1, Pomarance 9, Ponsacco 15, Pontedera 20, Santa Maria a Monte 9, Terricciola 8, Volterra 7.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 2.696

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 69

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 133.435 prime dosi e 131.218 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’88,9%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2021: 7.858.

ZONA LIVORNESE: 279 nuovi casi positivi di cui 111 (pari al 40%) hanno meno di 35 anni.

Collesalvetti 39, Livorno 240.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 2.981

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 137

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 147.434 prime dosi e 142.087 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’85,6%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2021: 4.878.

ZONA VALLI ETRUSCHE: 159 nuovi casi positivi di cui 57 (pari al 36%) hanno meno di 35 anni.

Bibbona 5, Campiglia Marittima 7, Castagneto Carducci 28, Cecina 46, Piombino 10, Rosignano Marittimo 34, San Vincenzo 12, Suvereto 4, Casale Marittimo 3, Castellina Marittima 2, Guardistallo 2, Montescudaio 1, Riparbella 5.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 1.445

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 52

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 95.886 prime dosi e 93.754 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’86,3%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2021: 5.312.

ZONA ELBA: 16 nuovi casi positivi di cui 5 (pari al 31%) con meno di 35 anni.

Campo nell’Elba 5, Marciana 1, Portoferraio 8, Rio 2.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 280

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 6

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 27.162 prime dosi e 27.353 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’82,3%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2021: 1.661.

ZONA VERSILIA: 156 nuovi casi positivi di cui 61 (pari al 39%) hanno meno di 35 anni.

Camaiore 35, Forte dei Marmi 3, Massarosa 13, Pietrasanta 24, Seravezza 5, Viareggio 76.

Tamponi (molecolari e rapidi) eseguiti negli ultimi 7 giorni: 2.418

Numero di guarigioni negli ultimi 7 giorni: 65

Vaccinazioni complessivamente effettuate: 117.570 prime dosi e 114.371 cicli completi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente dell’88,8%.

Questo anche il numero delle terze dosi somministrate nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2021: 7.246.

DATI SUI RICOVERI COVID

Questa la situazione dei ricoveri Covid specifica per ciascun presidio al 7 dicembre:

all’ospedale di Livorno ci sono 22 ricoverati per Covid, di cui 3 in terapia intensiva;

all’ospedale di Lucca 16 ricoverati, di cui 5 in terapia intensiva;

all’ospedale Apuane 15 ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva;

all’ospedale Versilia 11 ricoverati, di cui nessuno in terapia intensiva;

all’ospedale di Pontedera 4 ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva;

all’ospedale di Cecina 4 ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva.

Dunque, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest i ricoveri per “Covid-19” al dicembre sono in totale 72 (il 30 novembre erano 81) di cui 11 in terapia intensiva (il 30 novembre erano 14).

SITUAZIONE NELLE SCUOLE

Questi i casi Covid scolastici negli ultimi sette giorni nelle singole zone dell’Azienda: Apuane 63; Lunigiana 13; Piana di Lucca 34; Valle del Serchio 4; Pisana 27; Alta Val di Cecina Val d’Era 20; Livornese 72; Valli Etrusche 24; Elba 1; Versilia 41.

ALTRI DATI AZIENDALI SULL’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA

Ad oggi, sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, il totale dei guariti è di 91.907 (+761 rispetto allo scorso 30 novembre) mentre i soggetti in isolamento sono 11.624 (+2.970 rispetto al 30 novembre).

Oggi, non sono stati rilevati decessi sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Nei sette giorni precedenti i decessi erano stati 11 (1 nella Zona Apuane, 4 nella Zona Piana di Lucca, 4 nella Zona Pisana, 2 nella Zona Versilia).

DATI AZIENDALI SULL'ANDAMENTO DELLE VACCINAZIONI

Al 29 novembre le vaccinazioni effettuate sono 2.068.372, di cui 979.277 per prime dosi. Sono stati vaccinati 502.741 donne e 476.536 uomini.

Per quanto riguarda le fasce d’età, la maggior parte dei vaccinati appartiene alla fascia 50-59 con 165.149 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 153.032 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 147.426 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 131.668 vaccinati; poi viene poi la fascia 30-39 con 105.336; la fascia 20-29 con 96.832; la fascia d’età 80-89 con 88.577; la fascia 0-19 con 70.218 vaccinati; ultima la fascia oltre i 90 anni con 21.039.

E’ possibile seguire in tempo reale l’andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid, avviata in Toscana il 27 dicembre scorso, grazie al portale web regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it, on line dal 7 gennaio 2021.