Covid e restrizioni: sono feste a metà per i ristoratori della Valle del Serchio

lunedì, 27 dicembre 2021, 19:17

di simone pierotti

La seconda stagione invernale all’ombra del covid, quella della ripartenza, lo è effettivamente stata ma solo in parte. Ancora pesanti gli strascichi e i timori nella gente lasciati dalla pandemia con cui abbiamo ancora qualche problematica di convivenza, oltre che difficoltà a seguire fino in fondo tutte le regole introdotte. Una su tutte, quella del tampone rafforzato, ha portato qualche risultato ma non quanti auspicati, non tanto per gli ideatori, per cui tutto gira sempre nel verso giusto, bensì per chi deve convivere e lavorare con tali regole.

E’ il caso della categoria dei ristoratori, termine generale per indicare tutti, dalle pizzerie alle trattorie fino ai bar e similari, un mondo che da quasi due anni vive in una dimensione inedita, con alti (pochi) e bassi (troppi). Le festività del 2020 erano state praticamente annullate per la ristorazione, quelle attuali proseguono ma un po' a rilento, almeno così pare dalla nostra consueta inchiesta.

All’Hotel Milano in località Socciglia si respira comunque ottimismo perché sono andati esauriti i pacchetti per il cenone di San Silvestro e non è andata male nemmeno la vigilia di Natale: “Abbiamo rinunciato tuttavia ad organizzare il pranzo di Natale e qualcuno non in possesso del super greenpass ha dovuto disdire la prenotazione”.

Al ristorante albergo “La Pergola” di Barga il covid si fa sentire, eccome. “Il calo della stagione – afferma Nicola Autiero – si aggira attorno al 50%, inutile negarlo. Noi andiamo avanti e lavoriamo ma non è più lo stesso clima di prima”.

Pranzo di Natale con buona partecipazione ma in calo rispetto agli anni precedenti anche alla locanda Belvedere a Sillico, come spiega Roberta Pieroni: “Non ci lamentiamo, prendiamo ciò che viene, i soliti problemi covid hanno portato a qualche disdetta sicuramente”.

Chiuso per Natale e Santo Stefano: Federico Turri, uno dei titolari del ristorante hotel “La Lanterna” di Castelnuovo di Garfagnana, ha optato per una soluzione più … rilassante ma un tempo impensabile:” Abbiamo passato il Natale in famiglia, abbiamo preferito chiudere perché non c’erano molte prenotazioni. E’ andato bene invece il pranzo della Vigilia di Natale, ma i numeri sono lontani da quelli del 2019 o prima. Adesso siamo preoccupati per il cenone di San Silvestro, perché abbiamo prenotazioni ma non sarà possibile organizzare il ballo come da nostra consuetudine, temo disdette.”