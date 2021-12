Garfagnana



Daniele Gaspari: “Un anno di amministrazione: ecco cosa abbiamo realizzato per Castiglione”

venerdì, 31 dicembre 2021, 11:24

Finisce il 2021 e per l’amministrazione comunale di Castiglione di Garfagnana è tempo di bilanci.

“E' inutile ricordare che è stato un anno particolare – esordisce il primo cittadino Daniele Gaspari - nel quale abbiamo dovuto condividere la nostra vita, le nostre abitudini con il Covid19, ma è stato anche particolare dal punto di vista nostro, quello amministrativo. Per la prima volta siamo riusciti ad approvare il Bilancio di Previsione prima dell'inizio dell'anno a cui si riferisce, obbiettivo non facile ma raggiunto e per questo volevo esprimere la mia soddisfazione e ringraziare gli uffici comunale con il supporto del consigliere delegato, per il buon lavoro svolto”.

“Abbiamo concluso il percorso che ha portato ad acquisire la Rocca Monumentale di Castiglione nel patrimonio pubblico; sono iniziati i lavori per la realizzazione di due opere attese e richieste da diversi anni come quelli per la realizzazione di un nuovo parcheggio e del Campo Polivalente nel Capoluogo – costo complessivo € 313.000; sono iniziati i lavori per la sostituzione delle luci pubbliche nelle frazioni di Chiozza e Cerageto – costo € 100.000 euro; realizzati i lavori di sistemazione di Porta Sardegna costo totale di € 65.176,39; realizzato il lavoro di costruzione di nuovo parcheggio nella frazione di Mozzanella: costo totale di € 30.000; realizzato il lavoro di recupero della facciata del Palazzo Comunale - costo totale di € 108.000”.

“È stato ottenuto un contributo di € 20.000 inerente la riqualificazione del Centro Commerciale naturale del nostro comune; installazione di wi-fi pubblica nel capoluogo e nelle frazioni per un valore di €15.000. E’ stato finanziato il progetto “Io, Dante” dalla Regione toscana per le celebrazioni del 700° anniversario della morte di dante Alighieri; sono state ottenuti per il rilancio dell’editoria € 5.000 per l’acquisto di libri delle nostre biblioteche; Il comune è stato beneficiario di un contributo di € 10.134,09 per il potenziamento delle infrastrutture di rete del nostro palazzo comunale; riaperto il museo di San Pellegrino tra mille difficoltà”.

“Tralascio di indicare tutti i piccoli interventi sul territorio anche se sono ugualmente importanti, ma sono veramente diversi. Inoltre abbiamo ottenuto altri finanziamenti che verranno sviluppati nel 2022: Progetto innovativo nazionale della qualità dell’abitare (Pinqua) per riorganizzazione degli spazi sotto la scuola dell'infanzia, con creazione di spazi smartworking ed altro e realizzazione di un piccolo parco sensoriale - totalmente finanziato per € 500.000 dal Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili; Progetto innovativo nazionale della qualità dell’abitare (Pinqua) per l'adeguamento della biblioteca comunale e collocazione dell'archivio storico comunale nei locali adiacenti al comune - totalmente finanziato per € 147.000 dal Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili; progetto delle Città Murate dell'importo complessivo di € 127.000,00, quali totalmente finanziato con finanziamenti esterni, contributo regionale di € 93.625,58 e contributo Fondazione Cassa di Risparmio di € 30.000; progetto di messa in sicurezza versante in frazione Chiozza in località Tizzosore per frana quiescente per un importo di € 342.000; progetto di messa in sicurezza versante a Cerageto per frana quiescente per un importo di € 333.000; progetto di adeguamento e ristrutturazione locali mensa scolastica per un importo di € 105.462,08; progetto di opere necessarie alla mitigazione degli effetti Covid-19 nella pertinenza della scuola Santini per un importo di € 50.000”.

“Risultato importante, ottenuto da tutto il gruppo di maggioranza “Progetto Cambiamento” con un continuo, proficuo e prezioso impegno, senza il quale tutto questo non sarebbe stato raggiunto, viste le poche risorse economiche che ha a disposizione il nostro comune. Grazie per il vostro impegno per il bene comune e il mio sincero compiacimento per gli ottimi risultati conseguiti, anche perchè questo ci permette di mantenere i nostri impegni elettorali ossia quelli di fare lavori utilizzando il più possibile i contributi esterni e senza aumentare la tassazione sui nostri cittadini. Giunti all'ultimo Consiglio di questo anno volevo ringraziare tutti i consiglieri per l'impegno e la puntualità e per il buon lavoro svolto anche in queste situazioni particolari che ci accompagnano a chiudere questo fine anno. Per il nuovo anno mi sento di rimarcare l’impegno che ho sempre avuto con i cittadini: continuerò ad essere il sindaco di tutti, una persona normale con la quale tutti possono parlare e confrontarsi senza tante formalità. Continuerò a stare sul territorio, a mettermi a disposizione per la mia comunità, lo farò nella consapevolezza che Castiglione è un comune con tante potenzialità e che sa e vuole guardare al futuro. Voglio augurare a tutti un migliore e buon anno nuovo 2022”.