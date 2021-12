Garfagnana



Dissequestrata Cava Prispola: ancora un’assoluzione per Mario Puglia

sabato, 4 dicembre 2021, 08:43

di simone pierotti

La sezione penale del Tribunale di Lucca ha accolto l’istanza di riesame disponendo l’annullamento del sequestro disposto dal GIP lo scorso 22 marzo nei confronti di Marina Fateyeva, rappresentante legale della società Boana Cave S.r.l.. Tornano così disponibili i terreni in località Boana, denominati come “Cava Prispola”. Di fatto, il giudice ha annullato le precedenti sentenze, mancando i presupposti per accogliere le richieste del GIP. Ricordiamo che era stato contestato il reato di corruzione alla stessa Fateyeva in concorso con il vice sindaco e assessore di Vagli Sotto Mario Puglia. Un impianto accusatorio nel quale il Tribunale non ha riscontrato illeciti, ribaltando, come si legge nel testo della sentenza, le tesi esposte. L’intera ricostruzione viene definita “congetturale”. Per Mario Puglia, in defintiva, un nuovo punto a favore.