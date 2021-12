Garfagnana



Dopo la neve, è allerta ghiaccio in Valle del Serchio

sabato, 11 dicembre 2021, 14:26

La perturbazione che ha portato pioggia e neve anche in Toscana si sta allontanando verso il sud Italia ma scendono sottozero, dal primo pomeriggio di sabato 11 dicembre fino a domenica mattina, le temperature nelle zone interne, con il rischio dunque di formazione di ghiaccio nei fondovalle e sulle colline dove è nevicato.



La sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso al riguardo un codice giallo che interessa Lunigiana, area del Serchio, Garfagnana e Lima, valle del Reno, Romagna Toscana, Valtiberina e Casentino, ovvero tutte le zone a ridosso o contigue ai rilievi appenninici. L’avviso di criticità, uscito in mattinata, parte dalle 19 di oggi e resta in vigore fino alle 10 della domenica.

Dalla sala operativa si raccomanda attenzione nella circolazione stradale e negli spostamenti. Per le condizioni meteo sono possibili temporanei problemi alle reti di distruzione di acqua, luce, gas e telefonia.