Ferrari: "Sottopasso pericoloso, servono dossi artificiali"

sabato, 18 dicembre 2021, 12:27

di daniele venturini

La Gazzetta del Serchio ha intervistato la consigliere provinciale Melania Ferrari in merito all’interpellanza che ha presentato in consiglio alcuni giorni fa sul sottopasso ponte Leandro Puccetti.

Ci racconta i motivi per i quali ha presentato questa interpellanza?

L’utente della strada che si trova a percorrere la fondovalle con direzione di marcia Castelnuovo - Lucca e giunto in località Santa Lucia di Gallicano, dovendo recarsi a Fornaci di Barga, si immette nello svincolo dove si trova il sottopasso del ponte Puccetti. In questo tratto di strada, negli anni si sono verificati molti incidenti stradali, tanto da essere ritenuto uno degli incroci più pericolosi. Per questo motivo ho fatto l’interpellanza.

Qual è stata la risposta dell’amministrazione provinciale?

Devo dire che le risposte date sono state abbastanza elusive. Sono parzialmente soddisfatta di quanto riferito dal sindaco Patrizio Andreucetti, che ha la delega alla viabilità…

Si spieghi meglio

Aver portato questo argomento in consiglio provinciale, per me è importante, perché la sicurezza stradale non va sottovalutata. Nello specifico, nel tratto di strada in argomento, considerato che avvengono molti incidenti, un problema c’è. Secondo l’amministrazione è stato fatto tutto il possibile per rendere sicuro il tratto di strada riguardante il sottopasso ponte Leandro Puccetti. In effetti vi sono le segnaletiche stradali orizzontali e verticali che segnalano lo stop; ma se continuano a succedere incidenti stradali, a mio parere, vuol dire che qualcosa non funziona.

Secondo lei cosa andrebbe fatto in più?

Sicuramente alcuni incidenti si sono verificati per negligenza o imperizia degli utenti della strada che non hanno rispettato lo stop. Il sindaco Andreucetti ha detto, durante la risposta in consiglio provinciale, che mettere un semaforo all’incrocio avrebbe un notevole costo e aumenterebbe l’inquinamento, perché, ovviamente, si creerebbero delle file di auto ferme con il “rosso”. Considerato che il semaforo non verrà istallato, io penso che si possa aumentare la sicurezza posizionando uno o più dossi artificiali nella rampa di accesso al sottopasso.

La sua interpellanza è stata criticata sui “social” da alcuni cittadini, i quali sostengono che nel tratto di strada in parola esiste uno stop e la segnaletica è ben visibile. Lei che risponde?

Rispondo semplicemente: tutti gli utenti della strada, nessuno escluso, possono trovarsi, loro malgrado, coinvolti in incidenti stradali. Per questo motivo, dobbiamo sempre cercare di fare il massimo per rendere più sicure le nostre strade.