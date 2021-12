Fiom Cgil è il sindacato metalmeccanico più rappresentativo in provincia

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 23 dicembre 2021, 17:33

Telefono Amico è un servizio svolto da volontari in tutta Italia che rispondono alle chiamate di persone generalmente sole, che desiderano parlare con qualcuno e superare il peso della solitudine

giovedì, 23 dicembre 2021, 16:53

Gli auguri natalizi di monsignor Paolo Giulietti e gli orari delle messe che celebreranno il 24 (vigilia) e il 25 dicembre (giorno di Natale)

giovedì, 23 dicembre 2021, 16:17

C’è grande fermento nella comunità di Gorfigliano ma in generale in tutta l’alta Garfagnana, per la tradizione dei “Natalecci” che, come tutti gli anni, si rinnoverà nel pomeriggio di domani, giorno della Vigilia di Natale

giovedì, 23 dicembre 2021, 16:12

E’ stato inaugurato nel centro storico di Pieve Fosciana, in un locale di via Nazionale nei pressi della chiesa parrocchiale, il presepio dell’U.N.I.T.A.L.S.I., alla presenza del parroco Don Giovanni, del sindaco Francesco Angelini e di tutti i volontari dell’associazione della sottosezione di Lucca e Garfagnana

giovedì, 23 dicembre 2021, 14:06

È stato approvato dal prefetto Francesco Esposito il nuovo piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Tre sono gli obiettivi del nuovo piano

giovedì, 23 dicembre 2021, 13:53

Condizioni meteo in peggioramento sulla Toscana dal pomeriggio di oggi, giovedì, a partire dalle zone settentrionali, in particolare sul nord-ovest. Su queste zone, da domani, venerdì 24, le precipitazioni diventeranno diffuse e insistenti, specialmente sui rilievi, mentre saranno generalmente deboli e intermittenti sulle zone centrali e isolate su quelle meridionali