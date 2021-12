Garfagnana



Gallicano chiude l'anno inaugurando un nuovo parcheggio

venerdì, 31 dicembre 2021, 17:43

di daniele venturini

Nel primo pomeriggio, il vicesindaco Dino Ponziani, alla presenza di molti cittadini, ha inaugurato il nuovo parcheggio in località la Mandria di Gallicano. Il parcheggio si trova in via Della Arena angolo via Roma.



Ponziani ha ringraziato la Regione Toscana per aver finanziato in parte l'opera pubblica. Il vicesindaco si è detto soddisfatto per il lavoro svolto dall'amministrazione, che ha contribuito al finanziamento del parcheggio.



Ponziani, aiutato da un cittadino, ha tolto il cartello stradale di lavori in corso e ha fatto transitare alcune auto all'interno del parcheggio, poi ha rivolto ai presenti, per conto dell'amministrazione, gli auguri per un sereno 2022; inoltre si è detto soddisfatto del comportamento tenuto dai gallicanesi durante questi due anni di pandemia.



La cerimonia si è conclusa con un brindisi.