Giannoni (FdI): "Elezioni provinciali, centrosinistra continua a perdere pezzi"

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 20 dicembre 2021, 17:13

Grande successo per i giovani del Laboratorio Teatrale di Camporgiano che ieri , in occasione della manifestazione “Vetrina di Natale“ organizzata dal comune di Camporgiano, in collaborazione con la Pro Loco hanno voluto ricordare Dante Alighieri nel 700° anniversario della sua morte

lunedì, 20 dicembre 2021, 11:58

Numerose risorse sono state destinate anche agli edifici religiosi della Valle del Serchio: importanti lavori alla copertura della bellissima Pieve di Loppia, a due passi da Barga, all’altare della Chiesa di San Martino di Sillicagnana (San Romano) e alla torre campanaria di Pieve San Lorenzo (Minucciano), per citarne alcuni

domenica, 19 dicembre 2021, 11:42

La maggioranza Menesini resta saldamente al comando, ma con sei seggi rispetto ai sette precedenti. Il centrodestra arranca e si ferma a tre seggi. Il vero ago della bilancia è stato il terzo blocco

domenica, 19 dicembre 2021, 11:17

Con queste parole il segretario del PD territoriale e consigliere provinciale riconfermato Patrizio Andreuccetti commenta il voto alle provinciali

domenica, 19 dicembre 2021, 11:12

Un forte successo della terza lista, Riformista e Liberale, che ottiene tre seggi, strappandone uno al Pd, che passa da 7 a 6, e due al centrodestra che scende da 5 a 3. Alla guida di quattro sindaci, Marco Remaschi, Lorenzo Alessandrini, Giorgio del Ghingaro, Elisa Anelli, con i primi due...

sabato, 18 dicembre 2021, 12:27

La Gazzetta del Serchio ha intervistato la consigliere provinciale Melania Ferrari in merito all’interpellanza che ha presentato in consiglio alcuni giorni fa sul sottopasso ponte Leandro Puccetti