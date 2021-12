Garfagnana



Gli operai della Valle del Serchio manifestano a Roma: in tanti allo sciopero generale Cgil-Uil

giovedì, 16 dicembre 2021, 17:30

di simone pierotti

Grandissimo successo per lo sciopero generale delle sigle sindacali Cgil e Uil che ha visto adesione massiccia a livello nazionale, con numeri importanti su tutto il territorio. Anche in Valle del Serchio lo sciopero ha registrato grande adesione con un vero e proprio esodo di lavoratori verso Roma, dove era in programma una delle tante manifestazioni pubbliche sul territorio nazionale.

Oltre dieci i pullman partiti dalla nostra provincia, oltre a treni e tante auto private. Abbiamo contattato il sindacalista della Kme Emilio Cecchini, di ritorno da Roma: “In tutte le fabbriche l'adesione è stata molto alta, con numeri di scioperanti che raggiungono l'80% e oltre. Nel settore metalmeccanico ho saputo che questo dato ha valenza nazionale”

“È stato bello vedere la marea colorata che ci aspettava in Piazza del Popolo. I temi dello sciopero erano molto sentiti perché riguardano da vicino tutte le lavoratrici e i lavoratori, in tutti i settori. Draghi e il governo dei cosiddetti "migliori" con l'ultima manovra che non aiuta chi già guadagna poco e anzi favorisce i redditi più alti dei nostri, ma anche la delusione della mancata riforma della legge Fornero, hanno contribuito a infiammare gli animi, il resto lo fanno le ingiustizie subite da quelli che hanno perso il posto di lavoro a causa di delocalizzazioni selvaggie e licenziamenti ricevuti per messaggio sul cellulare”.

Il riferimento è ai lavoratori di GKN … La chiusura di Cecchini è amara: “Ma che paese stanno costruendo? Gli imprenditori che tra l'altro magari hanno preso e prenderanno i miliardi dallo Stato italiano. E poi, quanti giovani saranno precari a vita per colpa del jobs act? Quanti anche oggi moriranno sul posto di lavoro. La piazza grida forte, vogliamo lavoro e giustizia!”.