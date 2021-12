I racconti del Museo su 'Radio Music Lab'

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 10 dicembre 2021, 11:24

Sabato 11 dicembre alle ore 17 per il secondo Natale consecutivo verrà acceso nel centro storico di Lucca l'albero dello sport, simbolo di ripartenza delle attività sportive a tutti i livelli

venerdì, 10 dicembre 2021, 10:41

Si è conclusa la conferenza dei servizi indetta dalla provincia e ora si può procedere verso il progetto definitivo per la manutenzione del viadotto Carbonile sulla Sr445 della Garfagnana, nel comune di Castelnuovo di Garfagnana

venerdì, 10 dicembre 2021, 09:08

Stamattina anche il capoluogo garfagnino si è svegliato ricoperto di un sottile smalto bianco. Fiocchi a bassissima quota, fin sul fondovalle, e mezzi in azione sulle strade per garantire la circolazione

venerdì, 10 dicembre 2021, 08:50

Il gruppo oratorio di Pieve Fosciana e la Pievania di San Giovanni Battista organizzano il concorso “Presepio in famiglia” per il Natale 2021

giovedì, 9 dicembre 2021, 19:21

Accumuli fino a 5-10 cm a quote di collina su Garfagnana e Lunigiana. Sugli altri rilievi accumuli fino a 5-10 cm a quote di montagna, 2-5 cm a quote di collina. L’allerta per neve ha inizio alle 6 per terminare alle 24 di domani

giovedì, 9 dicembre 2021, 16:57

Eugenio Baronti, responsabile ambiente regionale di Sinistra Italiana, interviene su A.S.B.U.C. Vagli Sotto e Stazzema: "Una storia indecente dal cuore delle Apuane sventrate dall'avidità umana. Dov'è finito il ruolo di controllo della Regione?"