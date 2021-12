Garfagnana : gallicano



Inaugurata una targa in marmo in ricordo di Vanessa

mercoledì, 8 dicembre 2021, 08:49

di daniele venturini

Alle 19.30 di ieri, 7 dicembre, è partita da Sant'Andrea di Gallicano la fiaccolata in ricordo di Vanessa Simonini, uccisa 12 anni fa i località Campilato, da un suo "amico" che si era invaghito di lei e, vistosi respinto, le tolse la vita.



Poche centinaia di metri dopo la partenza, il corteo si è fermato nel luogo dove il 7 dicembre del 2009, Vanessa fu assassinata. Il sindaco David Saisi, alla presenza di Maria Grazia Forli, mamma di Vanessa, di numerosi sindaci della Garfagnana, e del consigliere regionale Mario Puppa, davanti a un folto pubblico, ha ringraziato la Società di Mutuo Soccorso di Tendola (MS) per aver donato una lapide commemorativa, in marmo di Carrara, in ricordo di Vanessa.



Maria Grazia, dopo aver proceduto a togliere il drappo che copriva la lapide, ha ringraziato le autorità, la Società di Mutuo Soccorso di Tendola e il pubblico presente per la vicinanza alla sua famiglia, che in questi 12 anni ha sofferto molto e continua a soffrire per la perdita dell'adorata figlia. La fiaccolata ha poi proseguito il cammino fino a raggiungere il centro di Gallicano.