Garfagnana



La Cassazione accoglie il ricorso di Puglia: ripristinata la rendita Inail

domenica, 5 dicembre 2021, 21:00

di simone pierotti

Mario Puglia incassa un nuovo punto a favore, stavolta nei confronti dell’Inail che, tramite ricorso al Tribunale di Lucca, aveva sospeso la rendita di cui lo stesso godeva. Ad oggi la situazione è questa, e il giudizio, sempre secondo la sentenza della Corte Suprema, andrà ripresentato di fronte al Tribunale di Lucca.

La Corte Suprema di Cassazione – Sesta Sezione Civile ha emesso l’ordinanza sul ricorso proposto da Mario Puglia contro l’Istituto Previdenziale per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Lucca depositata in data 26/2/2020. Ricordiamo che nel 2018 era stata l’Inail ad ottenere la sospensione della rendita Inail in godimento a Puglia per le ipotesi di reato di truffa ai danni dello stesso Istituto. La Corte, in pratica, ha ribaltato la sentenza ordinando il ripristino della prestazione previdenziale.

La Corte ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine di legge, che provvederà anche alle spese del presente regolamento.