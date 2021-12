Garfagnana



La magia delle feste in Garfagnana

mercoledì, 22 dicembre 2021, 12:33

Ecco il programma per le festività in Garfagnana. Sarà un calendario ricco di appuntamenti tra vigilia, Natale, Santo Stefano e ultimo d'anno.



Da Sabato 4 a Venerdì 24 dicembre



• Castelnuovo di Garfagnana – Natale a Castelnuovo, tutti i week-end la casa di Babbo Natale dalle 15.30 alle 18.30



Fino al 9 Gennaio



• Tensostruttura Piazzale Chiappini (Castelnuovo di Garfagnana) – Pista di pattinaggio sul ghiaccio

• Pieve Fosciana – Il Presepio, visitabile tutti i giorni

• Palleroso (Castelnuovo di Garfagnana) – Presepe a Palleroso



Da Martedì 21 a Giovedì 23 Dicembre



• Castelnuovo di Garfagnana – Apertura serale dei negozi



Giovedì 23 Dicembre



• Geo Park Farm La Bosa (Careggine) – Inaugurazione del nuovo punto informativo e promozionale “Dallo spaccio del pastore alla bottega del Parco” dalle ore 11.00

• Teatro Alfieri (Castelnuovo di Garfagnana) – Spettacolo teatrale “Christmas Theater” ore 18.30

• Chiesa S. Michele Migliano (Fosciandora) – Concerto “Vivere in una fiaba” ore 21.00

Venerdì 24 Dicembre



• Gorfigliano (Minucciano) – I Natalecci ore 18.00

• Sillico (Pieve Fosciana) – Fiaccolata Sillico-Capraia ore 16.30



Domenica 26 Dicembre



• Gorfigliano (Minucciano) – Concerto di Natale ore 15.30



Martedì 28 Dicembre



• Teatro Alfieri (Castelnuovo di Garfagnana) – Aspettando Capodanno, saggio degli allievi della SCM ore 21.15

Venerdì 31 Dicembre



• Teatro Alfieri (Castelnuovo di Garfagnana) – Concerto degli Auguri dalle ore 22.30



• Chiesa S. Michele (Castiglione di Garfagnana) – Concerto per l’ultimo dell’anno! Ore 17.00



Lunedì 3 Gennaio



• Teatro Alfieri (Castelnuovo di Garfagnana) – Sinfonia for Christmas ore 21.15

Giovedì 6 Gennaio



• San Pellegrino in Alpe (Castiglione di Garfagnana) – Ciaspolata a San Pellegrino a cura di Ass. Wild Trails



• Passo delle Radici (Castiglione di Garfagnana) – Ciaspolata al Passo delle Radici a cura di Ass. Wild Trails



Domenica 9 Gennaio



• Casone di Profecchia (Castiglione di Garfagnana) – Ciaspolata al Casone a cura di Ass. Wild Trails



PROGRAMMI DETTAGLIATI SU

WWW.TURISMO.GARFAGNANA.EU





ESCURSIONI



Domenica 26 Dicembre



• Passo di Predarena (SillanoGiuncugnano) – Ciaspolata in Pradarena a cura di Ass. Wild Trails

• Isola Santa (Careggine) – Riflessi sul lago, la magia di Isola Santa in inverno a cura di BoscoAperto



Martedì 28 Dicembre



• Garfagnana – Sulle tracce del lupo: ciaspolata o camminata nel bosco a cura di BoscoAperto



Domenica 2 Gennaio



• Castelnuovo di Garfagnana – Ariosto e sapori a cura di Ass. Wild Trails