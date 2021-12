Garfagnana



La tradizione del falò natalizio a Camporgiano

giovedì, 23 dicembre 2021, 12:55

Non si è interrotta nemmeno quest’anno a Camporgiano la tradizione dell’albero che brucia nel piazzale della chiesa la sera della vigilia di Natale. Tradizione ormai secolare portata avanti, ogni anno, dai giovani del paese che con l’entusiasmo tipico dell’età e con la supervisione dei più esperti innalzano un palo di circa dieci metri proprio davanti la chiesa di san Giacomo e lo rivestono di rami d’abete. In passato il palo era ricoperto con i rami di ginepro, ma in seguito, poiché tale pianta era in via di estinzione, si è optato per l’abete utilizzando spesso rami e materiale di scarto o di recupero. Nemmeno la pandemia di Covid 19 ha impedito al gruppo “ I Giovani dell’Albero “ di interrompere la tradizione che, come si diceva poco prima ha ormai una storia secolare . Stando ad una ricostruzione sulla base dei racconti dei più anziani, tali falò venivano bruciati, un tempo, nelle aie o nei rioni del paese da parte di alcune famiglie al suono delle campane che annunciavano la messa di mezzanotte : la luce e il calore del fuoco erano associati alla nascita di Cristo, Luce del mondo. Col passare degli anni e quasi sicuramente nel dopoguerra si è pensato fosse più significativo fare un falò più grande nel mezzo del paese ed il posto scelto fu appunto quello attuale.



Le disposizioni sulla pandemia hanno modificato soltanto alcuni particolari di questa significativa serata. Alcuni anni fa infatti l’albero veniva bruciato al suono della campana, all’incirca alle 22.00; ora viene bruciato al termine della santa messa che è stata anticipata alle ore 21.00.



Come in altre manifestazioni che avvengono a Camporgiano il plauso di tutta la popolazione va a questi “ Giovani dell’ Albero “ che mantengono viva questa antica tradizione dimostrando impegno, serietà ed attaccamento alla storia del paese.