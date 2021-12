Garfagnana



Lutto per la scomparsa di Pietro Arena, attivista politico e nel turismo

venerdì, 10 dicembre 2021, 17:43

di simone pierotti

E’ scomparso all’età di 72 anni Pietro Arena, originario di Fivizzano ma che da tempo viveva a Gallicano, dove gestiva un’attività ricettiva nella località “Masseria”. Da tempo in pensione, non si era mai fermato, ed era molto attivo nel campo del turismo e della speleologia. In quest’ottica si era innamorato della Garfagnana che considerava terra meravigliosa e dalle immense ma poco sfruttate potenzialità turistiche e attrattive. Aveva acquisito una proprietà nei pressi di Gallicano e stava lavorando ad un progetto per sviluppare un polo di accoglienza turistica a 360 gradi, dal pernottamento alla gastronomia, dalle tradizioni locali ai percorsi turistici.

Era anche un attivista politico ed era entrato a far parte nel gruppo locale della Lega. E’ stato proprio l’allora segretario territoriale del partito Simone Simonini a commentare la scomparsa di Pietro con immensa tristezza: “Sono rimasto colpito dalla sua scomparsa. Era stato compagno di partito, nel suo “covo” ci trovavamo insieme agli altri attivisti, qua nascevano tante idee, tanti progetti, ma c’era anche divertimento e stima reciproca”.

Arena era un “vulcano” di idee e sognava progetti legati alla Garfagnana, in particolare ai suoi corsi d’acqua e alle grotte. Aveva lavorato, per esempio, ad un progetto di studio delle grotte insieme a responsabili della Nasa per l’addestramento degli astronauti. “Pietro – ci racconta Simonini – era entrato in contatto con diverse amministrazioni ma non aveva mai riscontrato appoggio per sviluppare i suoi progetti, era un sognatore, ci mancherà!”.