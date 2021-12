Morto don Marino Rielli, per quasi 50 anni parroco di S. Anastasio a Piazza al Serchio

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 21 dicembre 2021, 18:51

Un reportage inedito di 320 foto che immortalano per sempre il dramma dell’alluvione che colpì la Versilia e la Garfagnana il 19 giugno 1996 portandosi via ben 15 vite umane. Questo il libro "25 anni fa" del castelnuovese Tommaso Teora. Foto

martedì, 21 dicembre 2021, 15:23

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest. In Valle del Serchio, in una settimana, 96 nuovi casi positivi di cui 25 (pari al 30%) hanno meno di 35 anni

martedì, 21 dicembre 2021, 14:47

Oltre 450 mila euro in arrivo sul territorio del Consorzio 1 Toscana Nord direttamente dai fondi europei del Piano di sviluppo rurale sulla linea di stanziamento per le cosiddette “aree interne”, e che andranno a finanziare sei interventi dell’Ente consortili in altrettanti punti della zona montana della Valle del Serchio

martedì, 21 dicembre 2021, 12:26

Le proiezioni del mercato del gas sono chiare e, nonostante una certa volatilità, danno indicazioni univoche: i già elevatissimi prezzi attuali, che si collocano per la materia prima intorno a 1,20 euro al metro cubo, sono destinati a crescere a gennaio di un ulteriore 40%

lunedì, 20 dicembre 2021, 17:16

Il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Riccardo Giannoni commenta il risultato elettorale e la vittoria 'mutilata' del centronistra

lunedì, 20 dicembre 2021, 17:13

Grande successo per i giovani del Laboratorio Teatrale di Camporgiano che ieri , in occasione della manifestazione “Vetrina di Natale“ organizzata dal comune di Camporgiano, in collaborazione con la Pro Loco hanno voluto ricordare Dante Alighieri nel 700° anniversario della sua morte