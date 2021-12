Garfagnana



Narrare il fantastico nei musei in alta Garfagnana

venerdì, 17 dicembre 2021, 12:47

Lunedì 20 dicembre alle ore 14.30 avrà luogo Narrare il fantastico nei musei, a cura del Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico e del Museo dell’Identità dell’Alta Garfagnana, un evento pensato per i più piccoli, ma adatto ad un pubblico di tutte le età, dedicato ai racconti della tradizione folklorica della Garfagnana, letti da Alessandro Bertolucci. Per assistere in diretta è necessario collegarsi al canale youtube del Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico oppure digitare l’indirizzo https://bit.ly/canalemuseo.

L’evento è parte dell’iniziativa culturale Narrare il fantastico nei musei, organizzata dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, grazie al progetto finanziato dalla Regione Toscana per il 2021. L’iniziativa prevede un calendario di una ventina di appuntamenti disseminati sul territorio provinciale, dalla Garfagnana a Viareggio, con la lettura in molti musei di fiabe e leggende messe a disposizione dal Museo italiano dell’Immaginario Folklorico a cui si aggiungono altri eventi specifici.