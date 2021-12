Garfagnana



Natale in Garfagnana, una marcia in più

giovedì, 9 dicembre 2021, 12:26

La Garfagnana si prepara a vivere la magia del Natale con un calendario ricco di appuntamenti: ecco l'elenco completo delle manifestazioni natalizie sul territorio, aggiornate al 9 dicembre:

Da Sabato 4 a Venerdì 24 dicembre

• Castelnuovo di Garfagnana – Natale a Castelnuovo, tutti i week-end la casa di Babbo Natale dalle 15.30 alle 18.30

Da Mercoledì 8 Dicembre al 9 Gennaio

• Tensostruttura Piazzale Chiappini (Castelnuovo di Garfagnana) – Pista di pattinaggio sul ghiaccio

Venerdì 10 Dicembre

• Sala Zucchi -Migliano (Fosciandora) – Presentazione del libro “Il Terremoto del 1920” ore 21.00

Sabato 11 Dicembre

• Oratorio Baccanelle (Castelnuovo di Garfagnana) – Caccia al tesoro di Natale dalle ore 15 alle 18

• Sala Suffredini (Castelnuovo di Garfagnana) – Presentazione libro “Ferrovia Lucca-Aulla” ore 17.00

Domenica 12 Dicembre

• Castiglione di Garfagnana – Mercatini di Natale dalle ore 8.00 alle 16.00

• Loggiato Porta (Castelnuovo di Garfagnana) – Spettacolo “La Magia del Natale” di Smaskerando ore 16.00

• Gallicano – Aspettando il Natale, pranzo dalle ore 12.00

• Palleroso (Castelnuovo di Garfagnana) – Presepe per le vie del paese fino al 9

Gennaio

• Campocatino (Vagli Sopra) – Mercatini di Natale dalle 11 alle 18

Venerdì 17 Dicembre

• Cinema Eden (Castelnuovo di Garfagnana) – Serata degli auguri del CAI Garfagnana ore 21.15

• Teatro Alfieri (Castelnuovo di Garfagnana) – Il Serchio delle Muse “Rigoletto” ore 21.00

Sabato 18 Dicembre

• Gallicano – 42^ Fiaccolata Natalizia dalle ore 20.00

• Loggiato Porta (Castelnuovo di Garfagnana) – Concerto della Filarmonica G. Verdi ore 16.00

Domenica 19 Dicembre

• Castelnuovo di Garfagnana – Babbo Natale arriva in calesse

• Rontano (Castelnuovo di Garfagnana) – Natale a Rontano…nel mondo incantato degli Elfi dalle ore 15.00

• Teatro Alfieri (Castelnuovo di Garfagnana) – Spettacolo Natalizio “Canto di Natale” ore 21.00

• Migliano (Fosciandora) – Aspettando il Natale dalle ore 11.00

Da Martedì 21 a Giovedì 23 Dicembre

• Castelnuovo di Garfagnana – Apertura serale dei negozi

Giovedì 23 Dicembre

• Teatro Alfieri (Castelnuovo di Garfagnana) – Spettacolo teatrale “Christmas Theater” ore 18.30

Sabato 24 Dicembre

• Gorfigliano (Minucciano) – I Natalecci ore 18.00

• Sillico (Pieve Fosciana) – Fiaccolata Sillico Capraia ore 16.30

Venerdì 31 Dicembre

• Teatro Alfieri (Castelnuovo di Garfagnana) – Concerto degli Auguri dalle ore 22.30



ESCURSIONI



Tutti i sabati fino al 18 Dicembre compreso

• Castelnuovo di Garfagnana – La via del cagio, trekking esperienziale con Ass. Vis Movendi

Domenica 12 Dicembre

• Casone di Profecchia (Castiglione di Garfagnana) – wild XMas! Ciaspolata degli auguri a cura di Ass. Wild Trails

Sabato 18 Dicembre

• Da Castelnuovo di Garfagnana a Gallicano – Riaccendiamo la Fiaccolata dalle ore 17.00 a cura dell’Ass. Vis Movendi

Domenica 19 Dicembre

• Passo delle Radici (Castiglione di Garfagnana) – Ciaspole e crinale al Passo delle Radici a cura di Ass. Wild Trails

Domenica 26 Dicembre

• Passo di Predarena (Sillano Giuncugnano) – Ciaspolata in Pradarena a cura di Ass. Wild Trails

Giovedì 6 Gennaio

• San Pellegrino in Alpe (Castiglione di Garfagnana) – Ciaspolata a San Pellegrino a cura di Ass. Wild Trails

Sabato 8 Gennaio

• Passo delle Radici (Castiglione di Garfagnana) – Ciaspolata al Passo delle Radici a cura di Ass. Wild Trails



PROGRAMMI DETTAGLIATI SU WWW.TURISMO.GARFAGNANA.EU