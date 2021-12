Neve, nuova perturbazione in arrivo

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 10 dicembre 2021, 17:43

E’ scomparso all’età di 72 anni Pietro Arena, originario di Fivizzano ma che da tempo viveva a Gallicano, dove gestiva un’attività ricettiva nella località “Masseria”. Da tempo in pensione, non si era mai fermato, ed era molto attivo nel campo del turismo e della speleologia

venerdì, 10 dicembre 2021, 11:24

Sabato 11 dicembre alle ore 17 per il secondo Natale consecutivo verrà acceso nel centro storico di Lucca l'albero dello sport, simbolo di ripartenza delle attività sportive a tutti i livelli

venerdì, 10 dicembre 2021, 10:41

Si è conclusa la conferenza dei servizi indetta dalla provincia e ora si può procedere verso il progetto definitivo per la manutenzione del viadotto Carbonile sulla Sr445 della Garfagnana, nel comune di Castelnuovo di Garfagnana

venerdì, 10 dicembre 2021, 10:35

Le storie del Museo in onda alla radio: è quanto accade, da ieri e fino a Natale, su Radio Music Lab, emittente di Piazza al Serchio. Una nuova sfida per il Museo che aggiunge ora, ai consueti spazi social, un ulteriore canale di trasmissione, la radio, luogo per eccellenza della...

venerdì, 10 dicembre 2021, 09:08

Stamattina anche il capoluogo garfagnino si è svegliato ricoperto di un sottile smalto bianco. Fiocchi a bassissima quota, fin sul fondovalle, e mezzi in azione sulle strade per garantire la circolazione

venerdì, 10 dicembre 2021, 08:50

Il gruppo oratorio di Pieve Fosciana e la Pievania di San Giovanni Battista organizzano il concorso “Presepio in famiglia” per il Natale 2021