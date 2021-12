Nevica in Garfagnana: fiocchi anche a bassa quota

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 10 dicembre 2021, 11:24

Sabato 11 dicembre alle ore 17 per il secondo Natale consecutivo verrà acceso nel centro storico di Lucca l'albero dello sport, simbolo di ripartenza delle attività sportive a tutti i livelli

venerdì, 10 dicembre 2021, 10:41

Si è conclusa la conferenza dei servizi indetta dalla provincia e ora si può procedere verso il progetto definitivo per la manutenzione del viadotto Carbonile sulla Sr445 della Garfagnana, nel comune di Castelnuovo di Garfagnana

venerdì, 10 dicembre 2021, 10:35

Le storie del Museo in onda alla radio: è quanto accade, da ieri e fino a Natale, su Radio Music Lab, emittente di Piazza al Serchio. Una nuova sfida per il Museo che aggiunge ora, ai consueti spazi social, un ulteriore canale di trasmissione, la radio, luogo per eccellenza della...

venerdì, 10 dicembre 2021, 08:50

Il gruppo oratorio di Pieve Fosciana e la Pievania di San Giovanni Battista organizzano il concorso “Presepio in famiglia” per il Natale 2021

giovedì, 9 dicembre 2021, 19:21

Accumuli fino a 5-10 cm a quote di collina su Garfagnana e Lunigiana. Sugli altri rilievi accumuli fino a 5-10 cm a quote di montagna, 2-5 cm a quote di collina. L’allerta per neve ha inizio alle 6 per terminare alle 24 di domani

giovedì, 9 dicembre 2021, 16:57

Eugenio Baronti, responsabile ambiente regionale di Sinistra Italiana, interviene su A.S.B.U.C. Vagli Sotto e Stazzema: "Una storia indecente dal cuore delle Apuane sventrate dall'avidità umana. Dov'è finito il ruolo di controllo della Regione?"