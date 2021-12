Garfagnana



Omaggio a Dante a Camporgiano

venerdì, 17 dicembre 2021, 12:44

In occasione della manifestazione “Vetrina di Natale“ organizzata dal comune di Camporgiano il Laboratorio teatrale dei Contafole in collaborazione con la Pro Loco, ha voluto ricordare il sommo poeta Dante Alighieri nel 700° anniversario della sua morte avvenuta nel 1321.



Per questo motivo alcuni componenti del Laboratorio leggeranno alcuni canti tratti dall’Inferno, la prima delle tre cantiche della Divina Commedia.



Come ambientazione è stata scelta la sala a piano terra del Museo delle Ceramiche Rinascimentali situata all’interno del Torrione principale della Rocca Estense in quanto, anche se non eccessivamente grande, è sicuramente più evocativa per la scelta delle letture che verranno fatte. Saranno i passi più famosi e conosciuti dell’Inferno dantesco: il primo canto, quando il sommo poeta incontra Virgilio che si offre di accompagnarlo nel suo viaggio nell’oltretomba, poi quelli riguardanti Minosse e i lussuriosi con la struggente storia di Paolo e Francesca.



Seguiranno il canto di Ulisse e quello del Conte Ugolino, infine dell’ultima bolgia (quella in cui Dante vede Lucifero che con le sue tre bocche maciulla Giuda, Bruto e Cassio) soltanto la parte finale in quanto c’è in essa il bellissimo richiamo “...a riveder le stelle“.

I componenti del laboratorio Teatrale e della Pro Loco ritengono infatti che in questo periodo di pandemia in cui molte manifestazioni vengono ridotte o addirittura cancellate per le disposizioni anti Covid, il verso dantesco “ ...e quindi uscimmo a riveder le stelle.“ fa venire la voglia di guardare al futuro con ottimismo e il desiderio di respirare un clima di fiducia e spensieratezza.



I lettori (in ordine alfabetico) sono:

Maria Bandini

Paola Comparini

Stefano Grassi

Cristina Mantellassi

Alessandro Masotti

Presenta questo breve viaggio nell’Inferno di Dante, Benedetta Fabbri.

L’orario d’inizio è per le 15,30 ed è necessario l’uso della mascherina nonché il certificato verde o altro documento similare.