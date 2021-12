Garfagnana



Pieve Fosciana: il comune approva il bilancio di previsione per il 2022

venerdì, 31 dicembre 2021, 10:26

L’amministrazione comunale di Pieve Fosciana, nella seduta del 29 dicembre, ha provveduto all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2022, rispettando, nonostante sia stata concessa una deroga temporale a livello nazionale, i termini fissati al 31 dicembre di ogni anno.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal presidente del consiglio, Annarita Fiori: “Siamo riusciti ad approvare nei termini previsti il bilancio di previsione per l’anno 2022 in modo tale da poter operare pienamente fin da subito senza indugi sulla programmazione degli interventi previsti secondo quanto riportato nel Documento Unico di Programmazione, documento fondamentale per la completa attuazione degli obiettivi strategici dell’Amministrazione, ed è da sottolineare, ed è motivo di soddisfazione l’assenza di incremento tributario per la popolazione. Rimarranno pertanto invariate IMU, IRPEF, trasporti e mensa scolastica, loculi e lampade votive, canale irriguo, con la possibilità futura di aiuti concreti per mitigare le condizioni di sofferenza socio-economica per cittadini e imprese attraverso appositi bandi in fase di predisposizione”.

La solidità di bilancio permette all’amministrazione comunale di partecipare a bandi per interventi finalizzati alla tutela del territorio, mitigazione dei rischi idrogeologici e della sicurezza stradale anche in presenza di cofinanziamenti obbligatori.

Numerosi gli interventi inseriti nel piano annuale delle opere pubbliche, alcuni già in corso o di futura realizzazione tra i quali citiamo: l’ampliamento del cimitero del capoluogo, messa in sicurezza di via Cima al margine, loc La Lezza e Termine, sistemazione della piazza a Sillico, completamento del Convento di Sant’Anna e riqualificazione degli impianti sportivi , apertura di una nuova via chiamata via della Custia dal Muraccio . Molti altri interventi sono oggetto di predisposizione progettuale altri ancora sono stati già presentati su bandi pubblici in attesa di valutazione.

Precisa la presidente: ”L’approvazione del bilancio nei termini sopra indicati permette agli uffici comunali di lavorare in condizioni di serenità operativa e finanziaria, in quanto tutti gli istituti sono stati adeguatamente finanziati secondo le richieste e gli obiettivi fissati dall’Amministrazione. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per il raggiungimento di questo obbiettivo. Mi dicono che nessuno ricorda qualcosa di simile sia mai avvenuto nel nostro comune.” Il bilancio è stato approvato all’unanimità della maggioranza.